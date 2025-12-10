Ця країна – Куба. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Travel off Path.

Чому не варто їхати у Кубу у 2026 році?

Причина не в тому, що Куба культурно нецікава країна чи немальовнича. Ні, усе зовсім не так – Куба колоритна та має красиве карибське узбережжя. Експерти не радять планувати відпустку на Кубу через те, що основні речі, необхідні для безпечної відпустки – електрика, вода, їжа та система охорони здоров'я – одночасно руйнуються. Це не почалося раптово, а є результатом тривалої і системної кризи.

Криза вже відображається на сфері туризму – у 2025 році Кубу відвідало на 20 – 30% менше іноземців, аніж рік до того. Це найбільше падіння з часів пандемії коронавірусу.

Якщо ви мрієте про райських відпочинок на Карибах, то про Кубу краще забути. Українці зараз прагнуть відпочити десь, де є безперебійна електроенергія, але на Кубі так само вимикають світло. Гавана – столиця країни – годинами залишається без світла через збої в електромережі. Робочих потужностей просто не вистачає, щоб покрити потреби країни.

Хоч у готелів і є генератори, та запас пального не безкінечний. Навіть преміальні готелі обмежують послуги під час відключень. Проблема з електроенергією тягне за собою низку інших проблем – відсутність води, свіжих продуктів та навіть спалахи захворювань.



Навіть якщо вас влаштовують складні умови, фінансова система може перетворити відпустку на Кубі на суцільний головний біль. Офіційний курс становить 120 песо за долар, а неофіційний – близько 400 песо. Тобто якщо туристи платять карткою, то значно переплачують.

Якщо ви платите за офіційними тарифами – чи то за готелі, таксі чи державні послуги – ви фактично платите вдвічі – втричі більше, ніж місцеві жителі платять на неофіційному ринку. Туристи відчувають себе обдуреними,

– пояснили експерти.

Саме тому на Кубі варто розраховуватися готівкою у місцевій валюті.

Зверніть увагу! Через тривалу кризу населення Куби вже зменшилося. Як пише Aljazeera, упродовж 2021 – 2024 років кількість населення скоротилася на понад 12%. Місцеві мешканці просто покидають свої домівки у пошуках кращого життя.

Яка ще країна Карибського басейну розчаровує туристів?

Туристка Клавдія Тавані побідкалася на зіпсовану відпустку у Бокас-дель-Торо на острові Ісла-Колом у Панамі. Річ у тому, що вона побачила це місце у популярному туристичному путівнику, де його описували як райський куточок з прихованими перлинами. У реальності ж Бокас-дель-Торо більше нагадував суцільне сміттєзвалище, ніж карибський рай.