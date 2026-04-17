Скляний пляж – один із найунікальніших пляжів у світі, де замість піску узбережжя вкрите гладкими різнокольоровими уламками скла. Сьогодні це популярна туристична локація, але її історія почалася зі звичайного сміттєзвалища. З посиланням на California Through My Lens та The Original Panama Jack, розповідаємо найцікавіші деталі про це місце.

Скляний пляж у Каліфорнії: як сміттєзвалище стало туристичною локацією

Пляж розташований у місті Форт-Брегг на узбережжі Тихого океану. Замість звичного піску тут можна побачити тисячі маленьких відшліфованих хвилями шматочків скла різних кольорів. Це місце часто відвідують на світанку, коли менше туристів і можна спокійно роздивитися незвичне узбережжя.

На початку 20 століття територію використовували як несанкціоноване сміттєзвалище. Місцеві скидали сюди побутові відходи, скло, метал і навіть техніку зі скель у море. У 1967 році звалище закрили, а згодом територію почали очищувати.

Протягом наступних років океан поступово "обробив" залишки скла: хвилі розбивали його та шліфували, перетворюючи на гладкі кольорові камінці, які й стали основною особливістю пляжу. У 2002 році частину території включили до складу державного парку MacKerricher State Park, і пляж офіційно став туристичною локацією.

Виносити уламки скла з пляжу заборонено, щоб зберегти його унікальний вигляд. Найбільше кольорового скла зникає через туристів, тому пляж поступово змінюється. Поруч також працює музей морського скла та на локації проводяться тематичні фестивалі.

