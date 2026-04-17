Стеклянный пляж – один из самых уникальных пляжей в мире, где вместо песка побережье покрыто гладкими разноцветными осколками стекла. Сегодня это популярная туристическая локация, но ее история началась с обычной свалки. Со ссылкой на California Through My Lens и The Original Panama Jack, рассказываем самые интересные детали об этом месте.

Смотрите также 2000 ступенек ради невероятных пейзажей: как выглядит самый популярный маршрут Норвегии

Стеклянный пляж в Калифорнии: как свалка стала туристической локацией

Пляж расположен в городе Форт-Брегг на побережье Тихого океана. Вместо привычного песка здесь можно увидеть тысячи маленьких отшлифованных волнами кусочков стекла разных цветов. Это место часто посещают на рассвете, когда меньше туристов и можно спокойно рассмотреть необычное побережье.

В начале 20 века территорию использовали как несанкционированную свалку. Местные сбрасывали сюда бытовые отходы, стекло, металл и даже технику со скал в море. В 1967 году свалку закрыли, а впоследствии территорию начали очищать.

В течение последующих лет океан постепенно "обработал" остатки стекла: волны разбивали его и шлифовали, превращая в гладкие цветные камни, которые и стали основной особенностью пляжа. В 2002 году часть территории включили в состав государственного парка MacKerricher State Park, и пляж официально стал туристической локацией.

Смотрите также Кольцевая развязка прямо под водой: где расположен уникальный тоннель, соединяющий 2 острова

Выносить осколки стекла с пляжа запрещено, чтобы сохранить его уникальный вид. Больше всего цветного стекла исчезает из-за туристов, поэтому пляж постепенно меняется. Рядом также работает музей морского стекла и на локации проводятся тематические фестивали.

