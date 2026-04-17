На Фарерских островах существует уникальный подводный автомобильный тоннель, который стал первым в мире, где расположен кольцевой перекресток под водой, рассказывает Express и CNN.
Как выглядит и где расположен уникальный тоннель с подводным кольцом?
Речь идет о Эйстуройском тоннеле, соединяющем острова архипелага и существенно сокращающем время путешествий между населенными пунктами. Сооружение открылось в 2020 годуи является частью большой системы тоннелей, которая позволяет жителям передвигаться между островами, минуя сложные погодные условия Северной Атлантики.
В самой глубокой точке тоннель проходит примерно за 187 метров под уровнем моря, что делает его одним из самых сложных инженерных проектов региона. Особенностью объекта является подводная транспортная развязка в форме кольца, которая получила название первой в мире.
По словам представителей туристической службы Фарерских островов, сам проезд через тоннель создает впечатление "магического маршрута", а подсветка конструкции напоминает северное сияние.
Ежедневно более 6000 транспортных средств пользуются почти 11-километровым подводным тоннелем, который соединяет Стреймой – самый большой Фарерский остров и местоположение столицы Торсгавн (одной из самых маленьких в мире) с Эйстуроем, вторым по величине островом архипелага.
Какие есть еще необычные туннели?
Знали ли вы, где расположен самый опасный тоннель в мире? Увидеть его можно в Таджикистане. Из-за отсутствия освещения, вентиляции и многочисленных повреждений дороги поездка через него может стать настоящим испытанием для водителей.
Или же, как выглядит самый длинный дорожный тоннель в мире. Он простирается аж на 24,5 километра и соединяет Лаердаль и Аурланд, обеспечивая важное сообщение между Осло и Бергеном.