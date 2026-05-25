Експерти видання Daily Mail склали підбірку з 10 найкращих пляжів Іспанії, які відзначені нагородою "Блакитний прапор". Саме ці локації варто найперше розглянути для відпочинку цього літа, адже вони здатні здивувати навіть тих, хто вже бачив найвідоміші європейські курорти.

Які пляжі Іспанії є найкращими?

1. Кала Лануза у місті Ель-Кампельо у провінції Аліканте. Ця мальовнича бухта вперше отримала нагороду "Блакитний прапор" у 2026 році. Пляж тут піщаний та оточений скелями. Це ідеальне місце для снорклінгу та пошуку крабів поміж камінням.

Пляж Cala Lanuza в Іспанії / Фото JV

2. Кала-Галдана на півдні острова Менорка. Тут на туристів чекає кришталево чиста вода, золотий пісок та зручний захід у море. На пляжі працюють рятувальники, тому він чудово підійде для сімейного відпочинку.

Краєвиди на пляжі Cala Galdana: відео @sweetmenorca_travel

3. Сон-Боу на Менорці. Це найдовший пляж острова, який простягається на 2,5 кілометра. У відгуках на ресурсі Tripadvisor туристи писали, що вода тут така чиста, що здається, наче плаваєш у велику басейні. Найбільш облаштована центральна частина пляжу, а західний і східний краї – більш дикі, тут можна зустріти нудистів.

Туристка показала пляж Playa de Son Bou: відео @taralouise97

4. Ас-Катедрайс у комуні Галісія. Його назва перекладається як "Пляж соборів". Під час відпливу тут оголюються величезні скельні арки, які нагадують готичні собори. Вони виникли внаслідок взаємодії вітру і води. Деякі арки сягають приблизно 30 метрів заввишки. Особливість місця в тому, що воно майже повністю зникає під час припливу – а під час відпливу перетворюється на величезний піщаний простір, де можна гуляти між скелями й печерами.

Унікальний пляж As Catedrais beach / Фото Depositphotos

5. Пляж Бурріана у Нерсі. Цей пляж у регіоні Коста-Дель-Соль розташований біля відомої туристичної локації – "Балкону Європи". Туристи, які приїжджають у Нерху, щоб помилуватися краєвидами на Середземне море з балкону, на решту дня залишаються на пляжі Бурріана. Ця місцевість чудово облаштована для комфортного відпочинку на морі.



Playa Burriana у Нерсі / Фото Gilles Fréchette

6. Ес-Фігерал, Ібіца. Хоч іспанський острів Ібіца здебільшого асоціюється з вечірками до ранку і п'яними туристами, та пляж Ес-Фігерал абсолютна протилежність цьому опису. Цей мальовничий широкий піщаний пляж пропонує тишу, спокій, кришталево чисту воду та можливість орендувати каяки, щоб дослідити узбережжя з моря. Пляж чудово підходить для відпочинку з дітьми.



Популярне заняття на Es Figueral – веслування на каяках / Фото Alexander Bobrov, Pexels

7. Пляж Ель Редукто на канарському острові Лансароте. Це головний міський пляж у Арресіфе, який має нагороду "Блакитний прапор" ще з 2018 року. Пляж складається з широкої дуги золотистого піску з дуже спокійною водою – бухту захищає природний риф, тому тут майже немає сильних хвиль. Через це Ель Редукто особливо популярний серед сімей із дітьми.

Пляж Ель Редукто на острові Лансароте: відео @escapeswithamandajanex

8. Пляж Сан-Мікель, Барселона. Один із найстаріших і найатмосферніших пляжів Барселони, розташований поруч із районом Барселонета. Він менш туристичний, ніж сусідній Barceloneta Beach, тому тут часто відпочивають лише місцеві.

Пляж Sant Miquel у Барселоні / Фото Depositphotos

9. Кала-Кортіна біля міста Картахена у Мурсії. Цей пляж називають "прихованою перлиною" для тих хто хоче спокійного відпочинку біля моря. Сам пляж невеликий, але дуже мальовничий і зелений. Найкраще сюди приходити вранці, бо в обід вже може не знайтися вільного місця.



Спокійний пляж Cala Cortina / Фото Sandee

10. Малагета у Малазі. Це міський пляж Малаги, який на Google Reviews має оцінку 4,4 зірки з 5. Це доволі людне місце, але біля маяка можна знайти чудове місце для пікніку. Пляж розташований буквально за кілька хвилин пішки від історичного центру, а тому після відвідування музеїв чи прогулянки вулицями Малаги можна одразу піти купатися. Це довга смуга темного піску з пальмами, набережною та атмосферою класичного середземноморського курорту.

Центральний пляж Малаги / Фото Depositphotos

Незалежно від того, чи шукаєте ви драматичні скелі, бірюзову воду чи атмосферу середземноморського міста біля моря, в Іспанії майже гарантовано знайдеться пляж, який стане вашим особистим фаворитом цього літа.