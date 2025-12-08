Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.

Яке прибережне село Португалії варто уваги туристів та чому?

Прибережне село Балеал у Португалії визнане однією з найкращих прихованих перлин Європи завдяки спокійним піщаним пляжам. Воно розташоване трохи більше ніж за годину від Лісабона і раніше було островом, але тепер з'єднане з материком піщаною мілиною.

Балеал у Португалії / фото Dbpadventures.com

Балеал популярний серед серферів завдяки стабільним хвилям, а також пропонує школи серфінгу та табори. Для тих, хто не любитель водних розваг, доступні довгі золоті пляжі та спокійні заходи сонця над Атлантичним океаном. Північна частина ідеальна для сімей із дітьми завдяки спокійній воді, а південна для досвідчених серферів.

Село також відоме затишними закладами, як Taberna do Ganhao, де подають стейки та каррі з креветками, а каплиця Санто-Естевау дарує захопливий вид на острів. Температура тут зазвичай коливається від + 11 до + 15 градусів.

Якщо ви фанат серфінгу, Балеал у Португалії – справжнє місце для вас, зазначає TripAdvisor. Тут є школа серфінгу для будь-якого рівня, де на одного інструктора припадає максимум чотири учні, тож ви отримаєте персоналізовані поради з акцентом на безпеку та розвиток навичок.



Школа серфінгу у Балеал / фото TripAdvisor

Новачки можуть навчитися основ, а досвідчені серфери – вдосконалювати техніку і стати більш впевненими на хвилях. Тут поєднують практику та теорію, тож ви швидко навчитеся кататися безпечно і з задоволенням.

Що ще відвідати у Португалії?