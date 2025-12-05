Мандрівникам, які хочуть провести грудень без снігу, варто розглянути для відпочинку південні країни Європи, як-от Іспанія. Детальніше про те, куди поїхати у Європі в грудні – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Найромантичніший район Парижа потрапив у список місць, які варто уникати: чому так сталося
Де провести відпустку в Європі протягом грудня?
- Кадіс
У сонячному місті Кадіс взимку температура досягає 19 градусів тепла. Ба більше, воно було визнано одним із місць, які обов'язково варто відвідати у 2026 році, повідомляє Mirror.
Кадіс рясніє чудовими старовинними спорудами, з яких відкривається чарівний краєвид на блакитні води Кадіської затоки Атлантичного океану. Іспанське місто є скарбницею старовинних будівель і вулиць, розкиданих по різних кварталах.
Кадіс / Фото Pexels
- Фуншал
Архіпелаг Мадейра стає популярним напрямком для зимового відпочинку. Острів, де в цей період може бути цілих 23 градуси тепла, пропонує різноманітні пляжі та піші маршрути.
Одним з місць, яке варто відвідати на Мадейрі, є столиця Фуншал, пише Express. Серед визначних пам'яток міста – канатна дорога до Монте, сади Монте-Палас, старе місто з вузькими вулицями та плетені санчата для спуску з пагорба.
- Тенерифе
Це одне з найпопулярніших класичних напрямків для зимового відпочинку. Як йдеться на сайті Holiday Weather, у грудні середня температура тримається на комфортному рівні +22 градуси тепла, а сонце радує приблизно 6 годин на добу.
Тенерифе / Фото Pexels
Хоча грудень вважається сезоном із дещо більшою кількістю опадів (особливо це помітно на півночі курорту), їхня загальна кількість все одно залишається невеликою, тож сухих і сонячних днів вистачає з лишком.
- Італія
Італія – один з найбільш популярних напрямків для відпочинку не тільки у Європі, а загалом у світі. Узимку в країні триває низький сезон, а це означає нижчі ціни, доступність музеїв та менше туристів.
Експерти видання Travel + Leisure зазначають, що в спокійний сезон Італія розкриває свою справжню, неспішну суть. Такі знакові місця, як канали Венеції, художні галереї Флоренції, історичні пам'ятки Риму та мальовничі містечка Амальфійського узбережжя, як-от Позітано, Амальфі та Равелло, стають легкодоступними.
Флоренція / Фото Pexels
- Кіпр
Узимку на Кіпрі температура повітря досягає близько 22 градусів тепла, що робить його привабливим для втечі від зимових холодів, пише Mirror.
У цей період країна пропонує менше туристів, можливість відвідати гірськолижний курорт в Троодосі, а також дослідити столицю Нікосію з її унікальною історією.
На які напрямки варто звернути увагу?
На іншому краю світу від України розташоване одне місце, яке може похвалитися кришталево чистими водами, нескінченними просторами м'якого білого піску й температурою до 30 градусів тепла. Йдеться про Канкун у Мексиці, де можна знайти відпочинок за системою "все включено".
Стрімко популярність серед мандрівників здобуває острівна держава в Атлантичному океані – Кабо-Верде. Острови пропонують різноманітні можливості для відпочинку, включаючи пляжі, водні види спорту, культурні події та піші прогулянки серед мальовничих пейзажів.
Любителям екзотики варто розглянути острови Сан-Томе і Прінсіпі, які є бюджетним та мальовничим напрямком, відомим своєю природою і багатим тваринним світом.