Мандрівникам, які хочуть провести грудень без снігу, варто розглянути для відпочинку південні країни Європи, як-от Іспанія. Детальніше про те, куди поїхати у Європі в грудні – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Найромантичніший район Парижа потрапив у список місць, які варто уникати: чому так сталося

Де провести відпустку в Європі протягом грудня?

Кадіс

У сонячному місті Кадіс взимку температура досягає 19 градусів тепла. Ба більше, воно було визнано одним із місць, які обов'язково варто відвідати у 2026 році, повідомляє Mirror.

Кадіс рясніє чудовими старовинними спорудами, з яких відкривається чарівний краєвид на блакитні води Кадіської затоки Атлантичного океану. Іспанське місто є скарбницею старовинних будівель і вулиць, розкиданих по різних кварталах.



Кадіс / Фото Pexels

Фуншал

Архіпелаг Мадейра стає популярним напрямком для зимового відпочинку. Острів, де в цей період може бути цілих 23 градуси тепла, пропонує різноманітні пляжі та піші маршрути.

Одним з місць, яке варто відвідати на Мадейрі, є столиця Фуншал, пише Express. Серед визначних пам'яток міста – канатна дорога до Монте, сади Монте-Палас, старе місто з вузькими вулицями та плетені санчата для спуску з пагорба.

Тенерифе

Це одне з найпопулярніших класичних напрямків для зимового відпочинку. Як йдеться на сайті Holiday Weather, у грудні середня температура тримається на комфортному рівні +22 градуси тепла, а сонце радує приблизно 6 годин на добу.



Тенерифе / Фото Pexels

Хоча грудень вважається сезоном із дещо більшою кількістю опадів (особливо це помітно на півночі курорту), їхня загальна кількість все одно залишається невеликою, тож сухих і сонячних днів вистачає з лишком.

Італія

Італія – один з найбільш популярних напрямків для відпочинку не тільки у Європі, а загалом у світі. Узимку в країні триває низький сезон, а це означає нижчі ціни, доступність музеїв та менше туристів.

Експерти видання Travel + Leisure зазначають, що в спокійний сезон Італія розкриває свою справжню, неспішну суть. Такі знакові місця, як канали Венеції, художні галереї Флоренції, історичні пам'ятки Риму та мальовничі містечка Амальфійського узбережжя, як-от Позітано, Амальфі та Равелло, стають легкодоступними.



Флоренція / Фото Pexels

Кіпр

Узимку на Кіпрі температура повітря досягає близько 22 градусів тепла, що робить його привабливим для втечі від зимових холодів, пише Mirror.

У цей період країна пропонує менше туристів, можливість відвідати гірськолижний курорт в Троодосі, а також дослідити столицю Нікосію з її унікальною історією.

На які напрямки варто звернути увагу?