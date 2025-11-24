Острівна держава розташована в центральній частині Атлантичного океану біля узбережжя Західної Африки. Цей прихований рай складається з 10 островів, утворених вулканічними виверженнями, кожен з яких має свою неповторну чарівність, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Де відпочити взимку на морі?
Його острови були вперше відкриті та заселені португальськими та генуезькими моряками у 1456 році.
Сьогодні острів Сал ідеально підходить для пляжного відпочинку та занять водними видами спорту. А острів Сантьяго є найкращим місцем для любителів історії та культури.
Тим часом острови Санту-Антан і Фого пропонують чудові можливості для піших прогулянок серед мальовничих пейзажів.
Острів Сан-Вісенте не має собі рівних у музиці та культурі, особливо його столиця Мінделу, яка славиться жвавою атмосферою та карнавалом.
Кабо-Верде відомий тим, що тут дев'ять годин на день світить сонце, а середня температура протягом року становить від 24 до 29 градусів тепла. У грудні середня температура вдень становить від 26 до 27 градусів, а ввечері опускається до 20 – 22 градусів.
Острови приваблюють чималу кількість відвідувачів, але все ж значно менше, ніж більш популярні курорти, такі як Іспанія та Греція.
Торік острови прийняли близько 1,2 мільйона відвідувачів. Для порівняння, Іспанія прийняла 94 мільйони, а Греція – майже 41 мільйон туристів.
CNN радить відвідати Кабо-Верде через його архіпелаг із 10 островів, де поєднуються вулканічні піки, білі та чорні піщані пляжі, а також унікальна культура з гостинністю morabeza. Серед ключових атракцій – активний вулкан на Фогу, культурний центр Мінделу з музикою морна, трекінг на Санту-Антау та свіжа кухня з морепродуктів і вулканічних вин.
Куди поїхати у відпустку?
Блогерка-мандрівниця Елі у TikTok розповіла про іспанський острів Гомера. За її словами, це ідеальний вибір для зимового відпочинку під сонцем. Любителька подорожей рекомендує цей острів, адже на ньому є пляжі з кришталево-блакитною водою, а його ландшафт вкритий горами.
Інша туристка радить відвідати Майорку в непіковий сезон. У цей час туристів небагато, що дає можливість спокійно дослідити острів.
Альтернативою Іспанії та іншим популярним європейським курортам є Агадір у Марокко. Це місце пропонує спокійний відпочинок з просторими пляжами і хорошою погодою.