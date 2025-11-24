Острівна держава розташована в центральній частині Атлантичного океану біля узбережжя Західної Африки. Цей прихований рай складається з 10 островів, утворених вулканічними виверженнями, кожен з яких має свою неповторну чарівність, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Його острови були вперше відкриті та заселені португальськими та генуезькими моряками у 1456 році.

Сьогодні острів Сал ідеально підходить для пляжного відпочинку та занять водними видами спорту. А острів Сантьяго є найкращим місцем для любителів історії та культури.

Тим часом острови Санту-Антан і Фого пропонують чудові можливості для піших прогулянок серед мальовничих пейзажів.

Острів Сан-Вісенте не має собі рівних у музиці та культурі, особливо його столиця Мінделу, яка славиться жвавою атмосферою та карнавалом.



Кабо-Верде / Фото Anthony Coipel

Кабо-Верде відомий тим, що тут дев'ять годин на день світить сонце, а середня температура протягом року становить від 24 до 29 градусів тепла. У грудні середня температура вдень становить від 26 до 27 градусів, а ввечері опускається до 20 – 22 градусів.

Острови приваблюють чималу кількість відвідувачів, але все ж значно менше, ніж більш популярні курорти, такі як Іспанія та Греція.

Торік острови прийняли близько 1,2 мільйона відвідувачів. Для порівняння, Іспанія прийняла 94 мільйони, а Греція – майже 41 мільйон туристів.

CNN радить відвідати Кабо-Верде через його архіпелаг із 10 островів, де поєднуються вулканічні піки, білі та чорні піщані пляжі, а також унікальна культура з гостинністю morabeza. Серед ключових атракцій – активний вулкан на Фогу, культурний центр Мінделу з музикою морна, трекінг на Санту-Антау та свіжа кухня з морепродуктів і вулканічних вин.

