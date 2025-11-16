Блогерка-мандрівниця Елі у TikTok розповіла, що іспанський острів Гомера – це ідеальний вибір для зимового відпочинку під сонцем, пише 24 Канал. Любителька подорожей рекомендує це прекрасне місце, яке є одним з найменших основних островів Канарського архіпелагу і сусідить з Тенерифе.

Куди поїхати на Канарських островах?

За словами мандрівниці, на острові тепло та сонячно навіть у листопаді, адже він фактично розташований поруч з Африкою. Гомера розташована всього за 45 хвилинах їзди на поромі від Тенерифе.

Я не чула про нього до того, як приїхала сюди, але після двох тижнів перебування тут я відчуваю, що це справжня прихована перлина, і я мушу розповісти вам про неї,

– розповіла Елі.

На острові Гомера є пляжі з кришталево-блакитною водою, а його ландшафт вкритий горами. Як пише Express, тут є кілька національних парків і навіть пішохідні маршрути. Дівчина рекомендує зупинитися у Сан-Себастьяні.

Туристка показала, який вигляд має острів Гомера: дивіться відео

Відео блогерки стало популярним, набравши кілька тисяч переглядів і сотні лайків. У коментарях користувачі мережі були вражені красою острова.

За даними TUI, в листопаді на острові температура повітря зазвичай коливається від 18 до 24 градусів тепла, а сонячних годин на день – близько шести.

У цей період тут панує м'яка погода, що характеризується помірними температурами та періодичними дощами. Відвідувачі можуть насолоджуватися приємними умовами, ідеальними для активного відпочинку на свіжому повітрі, хоча бажано бути готовими до змін погоди, особливо якщо ви плануєте екскурсії на природі».

У грудні температура повітря знижується на кілька градусів, коливаючись від 18 до 22 градусів тепло, але все одно залишається придатною для піших прогулянок та огляду визначних пам'яток.

Відпочинок на Канарах: що треба знати?