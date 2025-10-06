Мандрівниця та експертка Софі Гарріс відвідала усі острови Канарського архіпелагу, в тому числі Лансароте й Тенерифе. Однак туристка заявила, що є одна річ, яка заважає їй повернутися на Канари, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому туристка розкритикувала відпочинок на Канарах?

За словами експертки, Канарські острови дійсно вражають своєю красою, однак чорні піщані пляжі – це те, чому мандрівниця не хоче знову на Канари.

На острові Тенерифе, особливо на півночі, є безліч чорних піщаних пляжів. Осади вулканічної лави під впливом безперервного руху моря подрібнюють цю тверду породу, перетворюючи її на чорний пісок.

На Лансароте також є багато чорних піщаних пляжів, таких як Playa de Janubio та Playa de El Golfo. Експертка не заперечує, що ці пляжі прекрасні та є символом історичної природи. Однак вона не вважає їх придатними для пляжного відпочинку.

До речі. Як пише видання Lonely Planet, купатися на пляжі Playa de Janubio небезпечно через сильні течії.

З огляду на спекотне канарське літо, чорний пісок надзвичайно незручний для ходьби, оскільки він поглинає більше сонячного світла, ніж білий або золотистий пісок.

Експертка порівняла Канари з островом Сардинія в Італії. За її Словами, Сардинія здалася набагато розкішнішою та тропічнішою порівняно з Канарськими островами.

Проте багато людей люблять чорні піщані пляжі за їх красу, рідкість та зв'язок з вулканічними ландшафтами. Тож мандрівниця визнає, що особисті уподобання мають вирішальне значення під час вибору місця для відпочинку.

Що треба знати про відпочинок на Канарах?