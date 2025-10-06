Путешественница и експертка Софи Харрис посетила все острова Канарского архипелага, в том числе Лансароте и Тенерифе. Однако туристка заявила, что есть одна вещь, которая мешает ей вернуться на Канары, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему туристка раскритиковала отдых на Канарах?

По словам эксперта, Канарские острова действительно поражают своей красотой, однако черные песчаные пляжи – это то, почему путешественница не хочет снова на Канары.

На острове Тенерифе, особенно на севере, есть множество черных песчаных пляжей. Осадки вулканической лавы под воздействием непрерывного движения моря измельчают эту твердую породу, превращая ее в черный песок.

На Лансароте также есть много черных песчаных пляжей, таких как Playa de Janubio и Playa de El Golfo. Эксперт не отрицает, что эти пляжи прекрасны и являются символом исторической природы. Однако она не считает их пригодными для пляжного отдыха.

Кстати. Как пишет издание Lonely Planet, купаться на пляже Playa de Janubio опасно из-за сильных течений.

Учитывая жаркое канарское лето, черный песок чрезвычайно неудобен для ходьбы, поскольку он поглощает больше солнечного света, чем белый или золотистый песок.

Эксперт сравнила Канары с островом Сардиния в Италии. По ее словам, Сардиния показалась гораздо более роскошной и тропической по сравнению с Канарскими островами.

Однако многие люди любят черные песчаные пляжи за их красоту, редкость и связь с вулканическими ландшафтами. Поэтому путешественница признает, что личные предпочтения имеют решающее значение при выборе места для отдыха.

Что нужно знать об отдыхе на Канарах?