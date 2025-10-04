Уряд острова Тенерифе збирається стягувати з відпочивальників до 25 євро за підйом на найвідомішу пам'ятку острова – гору Тейде, пише 24 Канал з посиланням на Express. Водночас мешканці Тенерифе зможуть відвідувати вулкан безкоштовно.

Що зміниться для туристів на Тенерифе?

Гора Тейде – це найвища вершина Іспанії, яка з 2007 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яку щороку відвідують мільйони людей. Вулкан також отримав статус місця, де можна спостерігати за зоряним небом, завдяки неймовірно чистому нічному небу, пише Lonely Planet.

Однак гора стала настільки переповненою, що під'їзні дороги заблоковані, внаслідок чого влада Тенерифе заявили про необхідність знайти баланс між туризмом та охороною природи.

Влада острова підкреслила, що ініціатива спрямована на регулювання навантаження відвідувачів, подібно до екоподатку, який вже застосовується в гірському селищі Маска, та на забезпечення довгострокового захисту Національного парку.

Нерезиденти повинні будуть сплатити від 10 до 25 євро, залежно від обраного дня та маршруту.

Податок застосовується конкретно до двох стежок, що ведуть на вершину: стежка № 7 Montaña Blanca – La Rambletaта стежка № 10 Telesforo Bravo.

Щоб запобігти переповненню, встановлено максимальну кількість 300 альпіністів на день. Відвідувачі будуть розподілені на три часові проміжки з квотою 100 осіб на сегмент і часовий проміжок.

За попередніми оцінками, екоподаток принесе близько 650 000 євро на рік, які будуть спрямовані виключно на утримання та збереження національного парку Тейде.

Несанкціоноване сходження без попереднього бронювання може призвести до штрафу в розмірі до 600 євро.

