Хоча літо вже закінчилося, однак мандрівники можуть уникнути похмурих холодних днів. Для цього туристам рекомендують запланувати поїздку на Майорку цієї зими, пише 24 Канал з посилання на Mirror.

Чому варто поїхати на Майорку взимку?

Як пише видання, цей прекрасний острів був визнаний найкращим зимовим сонячним курортом Іспанії у 2025 році. На Майорці навіть у жовтні температура повітря становить близько 23 градусів тепла.

Що більше, навіть у листопаді та грудні на острові сонячна погода та температура від 16 до 19 градусів. Така температура може бути надто холодного для купання в океані, однак це все одно ідеальна погода для прогулянок по пляжу на свіжому повітрі.

Хоча Майорка навряд чи є прихованою перлиною Європи, вона часто залишається поза увагою, коли мова йде про зимові місяці. У цей період на Майорці немає нічного життя, як влітку. Та на острові все одно є чимало цікавого, що можна побачити і зробити.

Наприклад, обов'язково варто відвідати пляж Playa de Muro Beach. Цей пляж названий на честь чарівного містечка Муро, розташованого на вершині пагорба, пише Lonely Planet.



Playa de Muro Beach / Фото з мережі

Playa de Muro Beach був названий одним з найкрасивіших пляжів Європи та розташовується поблизу заповідника S'Albufera Natural Park.

Для велосипедистів пагорби та різноманітний рельєф острова часто стають популярним місцем. В осінньо-зимові місяці вам не доведеться пробиратися крізь натовпи туристів, що зробить ранкові пригоди набагато спокійнішими.

Головне місто острова Майорка – Пальма. У ньому є безліч магазинів, ресторанів і барів, а також кілька клубів, які протягом року пропонують чудові вечірки.

Більшість готелів і курортів all-inclusive також залишаються відкритими протягом зимових місяців, тому вам не складе труднощів знайти місце для проживання за доступною ціною. Однак деякі з готелів закривають басейни або частину своїх послуг у низький сезон.

Те, що робить Майорку таким привабливим місцем для зимового відпочинку, – це її прекрасні пейзажі. Золоті пляжі, зелені прибережні зони та історичні пам'ятки – усім цим можна насолоджуватися набагато більше, коли немає літніх натовпів.

Що потрібно знати про відпочинок на Майорці?