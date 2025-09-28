Цей прекрасний вулканічний острів в Атлантичному океані має середню денну температуру близько 22 градусів тепла в жовтні, пише 24 Канал з посиланням на Express. І хоча це португальська територія, вона розташована ближче до Африки, аніж до Європи.

Дивіться також Чому не варто брати гарячі тури, які країни розчаровують українців і де нема росіян: інтерв'ю з турагентами

Чому варто відвідати Мадейру?

Острів Мадейра – це пишний гірський рай, де є все: від приголомшливих тропічних пейзажів до чарівних містечок і теплої гостинності. Його часто називають "Гаваями Європи", і це ідеальне місце для мандрівників, які шукають тепле сонце, не літаючи занадто далеко.

Мадейра найбільш відома як місце народження футбольної зірки Кріштіану Роналду, який народився у місті Фуншал у 1985 році. Острів вшановує спадщину футболіста спеціальним музеєм, а в аеропорту було встановлено спеціальну скульптуру, пише BBC.



Мадейра / Фото Pexels

Для тих, хто любить піші прогулянки, на Мадейрі є безліч відомих маршрутів. Це вузькі пішохідні стежки, що проходять вздовж старих зрошувальних каналів острова через долини, скелі та ліси.

Одним з найпопулярніших маршрутів є Levada do Caldeirão Verde, що проходить через густі лаврові ліси з приголомшливими водоспадами. Крім того, столиця Фуншал має бруковані вулиці, барвисті ринки та гарні ботанічні сади.

Відвідувачі також можуть піднятися на канатній дорозі до Монте, а потім спуститися на традиційному плетеному тобогані.

Протягом року доступні екскурсії спостереження за китами та дельфінами, а жовтень – достатньо теплий місяць, щоб поплавати або позасмагати на березі моря.

Кухня Мадейри є ще однією великою принадою. Місцеві делікатеси, зокрема чорна риба-скаба з бананом, еспетаду (яловичі шашлики) і, звичайно ж, всесвітньо відоме мадейрське вино.



Мадейра / Фото Pexels

Ті, хто відвідав острів, кажуть, що тут панує спокійна атмосфера, м'який клімат і приголомшливі краєвиди.

Слід пам'ятати, що погода на острові може бути непередбачуваною, оскільки він розташований посеред Атлантичного океану. Іноді літаки не можуть приземлитися через сильний вітер і змушені змінювати курс на материкову частину Португалії.

Що варто знати про відпочинок на Мадейрі?