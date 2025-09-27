Цьогорічний літній сезон для українських турагентів виявився складним. Рейси часто переносили, водіїв автобусів забирали працівники ТЦК, а деякі туристи навіть потрапляли під атаки "Шахедів" дорогою. У доповнення до цього всього – цьогоріч у відпустку за кордон поїхала величезна кількість туристів, які відкладали відпочинок останні 3 роки.

Одна з турагенток, з якою ми поспілкувалися, назвала себе "вижившою" після складного туристичного сезону, та при цьому – щасливою, що змогла здійснити мрії клієнтів. Про те, де найчастіше відпочивали українці цього року, які тренди у туризмі є зараз, де краще відпочити взимку, а куди поїхати з дітьми – 24 Канал поспілкувався з трьома турагентками.

Директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова, турагентка Олена Матвіяс і директорка агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко розповіли, що відбувалося у сфері туризму цього року.

Читайте також Вікенд на Закарпатті: виноградники, дегустації та релакс у термальних джерелах

"Хочу відпочити без росіян": які країни обирали українці для відпустки?

Куди українці найчастіше їхали відпочивали за кордон цього року?

Катерина: "Усе залежало від того, де саме перебувають туристи. Якщо це українці, які в Україні, то вони найчастіше обирали Болгарію, бо це бюджетний і зручний напрямок – можна автобусом з України добратися. Єгипет, Туреччина і Туніс також були дуже популярні. Греція – ідеальний перехідний варіант між звичним all inclusive та європейським курортом.

Українці, які з початку повномасштабної війни виїхали за кордон, найчастіше літали в Іспанію. У них є більше можливостей обирати вигідні перельоти. Бо, наприклад, з Великої Британії, Німеччини чи Нідерландів є багато лоукостів. Водночас ті туристи, які живуть в Україні, через закриті аеропорти мають обмежений вибір. Найчастіше літають з аеропорту в Кишиневі, бо можна швидко пройти кордон і нема мовного бар'єра".

Олена: "Греція, Болгарія, Хорватія, Іспанія, Чорногорія. Серед моїх туристів ніхто не обирав Туреччину. Цей напрямок став абсолютно непопулярним після повномасштабного вторгнення. Найчастіше у подорожі їдуть жінки, і вони хочуть почуватися у безпеці й уникнути конфліктів. Головний запит людей: "Хочемо відпочити без росіян".

Щоправда, одні мої туристки на Мальдівах таки потрапили у конфлікт з росіянами. Ті гучно слухали російську музику, вмикали пропагандистські новини, а на зауваження не реагували. Дівчата попросили адміністрацію готелю, щоб їх переселили, а я від себе символічно замовила їм тарілку фруктів, щоб трохи згладити конфлікт.

Тим, хто хоче відпочити в Єгипті, раджу обирати курорт Марса-Алам – туди не літають чартери з Росії, а тому "сусідів" не буде. Якщо туристи дуже хочуть у Шарм-еш-Шейх, то пропоную готелі, які орієнтуються на німецький та італійський ринок. Там можуть бути росіяни, але їх мало, а коли їх мало, то поводяться тихо.

Зараз українці здебільшого обирають європейські напрямки, де росіян дуже мало".

Водночас Наталія зазначила, що серед її туристів Туреччина залишилася популярним напрямком: "Лідерами стали Крит та Туреччина. Вибір туристів був зумовлений бюджетом, наявністю активностей для дітей, харчуванням та зручними вильотами з Кишинева. Якби з Кишинева було більше рейсів до інших країн, то топ країн міг би бути іншим".

Зверніть увагу! Країнами, які стали справжнім трендом серед українців за останні роки, турагентки назвали Іспанію, Італію, Португалію, Чорногорію, Грецію та острів Мадейра.



Відпочинок на морі / Фото Tomasz Filipek, Pexels

Як змінилися ціни на відпочинок цього року?

Ціни на відпочинок зростають щороку, та цього року середня вартість турів збільшилася аж на 20 – 30%.

Катерина: "Дуже зросли ціни на Туреччину. Коли я побачила ціни на готелі у цьому сезоні й згадала, скільки вони коштували минулого року, в мене округлилися очі. За ці гроші краще побачити якісь нові місця. Саме тому я намагаюся переорієнтувати туристів на більш європейський відпочинок".

За словами турагенток, підвищення цін загалом пов'язане з тим, що зараз відбувається у світі. Адже ціни зросли геть на все. Якщо раніше середній чек за відпочинок був у районі 600 – 700 євро, то зараз це вже 1000 євро.

Олена: "Збільшився туристичний податок в Греції. 4-зіркові готелі зараз беруть 10 євро за номер за добу, 5-зіркові – 15 євро за добу. Тобто, якщо ви летите на 10 днів, то, окрім вартості проживання і перельоту, лише податку треба буде заплатити 100 – 150 євро вже на місці".

"Албанія мала бути секретним, а не попсовим напрямком": які країни розчаровують туристів?

Чи є курорт або країна, від яких туристи найчастіше очікують більшого, ніж отримують насправді, й повертаються трохи розчарованими?

Наталя: "Розчарувати може не країна чи готель, а відсутність у туриста глибокого аналізу напрямку. Це призводить до ефекту "очікування – реальність". Кожна країна має свою красу, історію та атмосферу, але вони можуть не збігатися з уявленнями туриста. Тому претензії тут радше до вибору, а не до самої країни".

Катерина: "Дуже багато залежить від досвіду людини. Якщо відправити туриста, який раніше був тільки у Болгарії, в Албанію, то він скаже: "Вау, там супер". А якщо після Майорки полетіти в Албанію, то це буде розчарування. Щоб не розчаровуватися, краще рухатись від мінімального до максимального. Гарна ідея почати з тої ж Болгарії, Туреччини чи Єгипту, а потім вже обирати екзотичні напрямки".

За словами Катерини й Олени, часто туристів розчаровувала Албанія, а особливо Дуррес, який розташований в центральній частині країни на узбережжі Адріатичного моря. Туристи скаржилися на доволі мілке та мутне море. Саме тому Олена радить обирати курорти на півдні країни, які омиваються Іонічним морем – Саранду, Ксаміл. Бонусом стане можливість відвідати на поромі грецький острів Корфу й побачити ще одну країну.

Останнім часом Албанію надто активно піарять в тіктоці та інстаграмі. Як на мене, то ця країна була прекрасною, коли про неї ніхто не знав. Зараз через велику кількість туристів зросли ціни, з'явилися черги, втратилася ця атмосфера. Албанія мала б бути секретним місцем, а не попсовим напрямком,

– пояснила Катерина.



Ксаміл, Албанія / Фото Arlind D, Pexels

Чи є курорт, який ви особисто вважаєте переоціненим?

Наталя: "Це Кіпр – дорого, нецікаво, багато росіян, а ціни подекуди як на Мальдівах".

Олена: "Якщо говорити про напрямки, які насправді не виправдовують своєї ціни, то це Туніс. У липні цього року туди запустили чартери з Росії, і ціни різко пішли вгору".

Ці місця подобаються всім: які туристичні напрямки перевершують очікування?

Які курорти чи країни найчастіше приємно дивують відпочивальників, дарують більше, ніж вони очікували, й залишають особливо теплі враження?

Катерина: "Канарські острови. Тут ти потрапляєш в зовсім інший світ – наче й у Європі, а здається, що в Африці. На Тенеріфе є 17 кліматичних поясів. Південна частина чимось схожа на Єгипет, бо тут нема зелені, а океан теплий і має пологий захід. Північна частина – потопає у зелені. Тут є ботанічні сади, неймовірні ліси, могутні скелі, але при цьому океан активний та холодний.

Це важливо пояснити туристам, щоб потім вони не були розчаровані. Нема поганих курортів – є недостатньо проінформований турист. Якщо комусь не сподобалося якесь місце, то проблема була лише у комунікації. Дехто чує Канарські острови, уявляє собі Мальдіви, а потім розчаровується. Хтось взагалі не розрізняє Канари і Кариби, а це ж абсолютно інша історія – інший клімат, пляжі тощо.

Раджу туристам говорити турагентам, яким вони бачать свій відпочинок. Наприклад: "Хочу лежати на пляжі з білим пісочком", – і вам знайдуть цей білий пісок. "Хочу бачити з балкона скелі і безкрає море", – і вам знайдуть таку локацію".

Цікаво Інстаграм буде в шоку: це найкрасивіші пляжі Тенеріфе, де треба зробити фото

Олена: "Туристи, які поїхали в Грецію, Італію або Хорватію, зазвичай наступного року хочуть туди повернутися".

За словами турагенток, українці полюблять й екзотичні напрямки. У подорож вирушають на Сейшели, Мадагаскар, Занзібар, Маврикій у Малайзію, Арубу, В'єтнам, Шрі-Ланку, Домінікану та навіть на Ямайку.

Одним з популярних напрямків невдовзі стане в'єтнамський острів Фукуок – на нього стартують рейси з Кишинева вже у грудні. На перші літаки ціни завжди вигідні, тому любителям екзотики варто придивитися до цього напрямку.



Острів Фукуок у В'єтнамі / Фото Quang Nguyen Vinh, Pexels

Можливо, у вас є особистий приклад міста або країни, що стали для вас неочікуваним відкриттям і приємно вразили більше, ніж ви передбачали?

Наталя: "Азорські острови. Це чудова альтернатива для тих, хто любить екскурсії та природу. Другим відкриттям стала Менорка в Іспанії – спокійна, тиха й не менш гарна, ніж Майорка".

Олена: "Я люблю Таїланд через комфортний клімат і красиві пляжі, а ще Тенеріфе – це зараз найкращий напрямок у співвідношення ціна та якість".

Катерина: "Мені дуже подобається Фуншал – столиця Мадейри. Це ідеально чисте, просто вилизане, місто. Тут красиві парки, водоспади, багато зелені, є океан, і це я вже мовчу про португальську кухню. Обов'язково раджу усім спробувати Bolo do Caco. Цей гарячий хліб з вершковим маслом, часником і петрушкою – моя улюблена страва португальської кухні.

Ще мене дуже вразила Пальма-де-Майорка".

Катерина куштує страви португальської кухні на Мадейрі і ділиться враженнями: відео

Куди їхати на all inclusive та з дітьми?

Багато українців обожнюють відпочивати за системою "все включено". У яких країнах вона найвигідніша?

Олена: "У Туреччині і Єгипті. У цих країнах дійсно все включено – не просто їжа і проживання, а й аквапарки, анімація, вечірні шоу, бар на пляжі, шезлонги тощо. Тобто наповнення максимальне. Взимку раджу брати all inclusive на Мальдівах. Якщо бронювати ці острови без "все включено", то будуть шалені додаткові витрати на кожному кроці".

Катерина: "Точно не раджу їхати на "все включено" у Європу, але можна обрати острів Фуертевентура на Канарах. Тут є розкішні готелі, з широкими білосніжними пляжами, бірюзовою водою. Здається, що ти десь в Мексиці або Домінікані. Але уважно обирайте готель, аби не потрапити на вітряну локацію".

Рекомендуємо Рай серед соснового лісу та моря: цей пляж у Хорватії називають найкрасивішим у Європі

Який напрямок ви можете порадити для туристів, які їдуть на відпочинок з дітьми?

Катерина: "Як не крути, але в Туреччині буде найкраще. Там є аквапарки, басейни, система "все включено". Діти можуть брати все, що бачать і хочуть, а батькам не треба платити, бо все вже входить у вартість. Також Майорка підійде, бо там є гарні піщані й широкі пляжі, ростуть сосни, є плавний захід в море, готелі мають розваги та анімацію для дітей. Однак у ціні Майорка буде дорожчою".

Олена: "Я раджу Болгарію, бо туди дуже зручно добиратися з дітьми. До автобуса валізи принесе чоловік, далі 18 – 24 години в дорозі, потім висадка біля самого готелю або готовий трансфер до нього. Не треба нікуди носити валізи, чекати в аеропорту тощо. Пересування мінімальні. Пляжі тут чисті і зручні для діток, є басейни, система "все включено".

Про бюджетні Мальдіви і вигідний В'єтнам: куди втекти, коли хочеться літа?

Для деяких туристів лінивий пляжний відпочинок – це справжнє випробування. Куди ви радите полетіти на море, якщо хочеться на лише на пляжі лежати, а й побачити цікаві місця?

Олена: "Якщо говорити не про країни Європейського Союзу, то раджу Чорногорію. З Будви можна на один день поїхати у Дубровник, Хорватія, а якщо є багато часу, – то навіть в Албанію. У Чорногорії є такі екскурсії. Інший чудовий варіант – острів Крит у Греції. Там є багато красивих міст, бухта Балос, де сходяться три моря, крім того, з Криту можна поромом поплисти на Санторіні".

Катерина: "Зимою раджу Тенеріфе – тут є і міста ЮНЕСКО, і гори для хайкінгу, і довгі піщані пляжі. На півдні температура води в океані навіть взимку не опускається нижче за позначку +20 градусів. Є великий зоопарк, найкращий в Європі аквапарк. За 200 євро за тиждень можна взяти авто в оренду й побачити весь острів.

Деякі мої клієнти за останні 3 роки вже по 6 – 7 разів побували на Тенеріфе. Тут є відпочинок і розваги на будь-який смак.

Куди поїхати туристам, які відпочинок біля моря планують на осінь?

Наталя: "У жовтні хорошим вибором будуть країни Середземномор'я, адже поза сезоном вартість привабливіша, або Канари. Також підійдуть африканські напрямки: Єгипет, Кабо-Верде, Занзібар, Маврикій, Мадагаскар. Як альтернатива – Балі чи Самуї".

Олена: "На першому місці – Єгипет. Цього року був популярним курорт Мерса-Матрух, але тут Середземне море, тому в жовтні вже їхати не варто, бо будуть сильні хвилі через вітри. До початку жовтня можна летіти на Майорку в Іспанію та на грецький острів Родос, але обирати курорти зі сторони Середземного моря, а не Егейського – Фаліракі, Ліндос. Також можна полетіти на Кіпр".



Курорт Мерса-Матрух у Єгипті / Фото Nader Ayman, Pexels

Які курорти обрати, якщо зимою набридли морози і хочеться втекти у теплі краї?

Наталя: "Щоб не робити пересадок, туристи часто обирають прямі рейси з Європи, а це – Єгипет, ОАЕ, Мальдіви, В'єтнам, Занзібар, Таїланд, Домінікана, Мадагаскар, Малайзія".

Олена: "ОАЕ, Катар, південна частина Тенеріфе. Можна обрати безвітряні бухти у Шарм-еш-Шейху – Наама Бей, Шаркс Бей. Чудовий варіант – В'єтнам, бо там дуже низькі ціни. Переліт обійдеться дорого, а от смачно поїсти можна за 10 доларів з людини".

Катерина: "У лютому навіть у Єгипті та на Канарах – низький сезон. Температура тут вже зовсім не літня, а весняна. Щоб було дійсно спекотно, треба летіти ближче до екватора.

Ідеальний варіант – Мальдіви. Багато людей зараз летять на Мальдіви в хостели, просто щоб там побувати. Але я проти бюджетних Мальдівів, бо так втрачається вся їхня суть. Мальдіви – це унікальний відпочинок, готель на окремому острові, відсутність людей, величезний океан".

Гарячих турів не існує: коли найвигідніше бронювати відпочинок?

На ваш погляд, коли варто бронювати літню відпустку, щоб заощадити й при цьому отримати найкращі умови?

Катерина: "Перший етап бронювання стартує ще у листопаді, саме тоді багато готелів публікують прайс на літо. Якщо ви в листопаді бачите, що ціни на наступне літо такі самі, як були до цього, то це означає, що потім ціна буде ще вищою. Минулого року в листопаді я знайшла хороший тризірковий готель на Майорці на сніданках і вечерях й одразу біля моря всього за 480 євро за двох на кінець травня. З перельотом можна було відпочити за 600 – 700 євро за двох. Вже за місяць до заїзду цей готель коштував 700 євро, тобто туристи зекономили 220 євро.

Є тури, які можна забронювати без передоплати, є такі, де треба внести 10 – 30% від вартості, а решту суми – перед вильотом. Раннє бронювання вигідне тим, що можна обрати серед найкращих варіантів, адже європейці дуже рано бронюють літній відпочинок і відповідно викупляють найкращі номери".

Олена: "Раннє бронювання – це завжди найвигідніше. Одна моя туристка з двома дітьми минулого року забронювала Болгарію за 38 тисяч гривень і зразу оплатила всю суму. До літа ціна за готель зросла, курс зріс, й інші туристи вже платили 600 євро з людини. Клієнтка навіть нікому не розповіла, що так дешево заплатила, щоб не засмучувати інших туристів. Триває раннє бронювання до кінця лютого".



Узбережжя моря / Фото Rasca Don, Pexels

А що вигідніше – раннє бронювання чи гарячі тури?

Катерина: "Гарячих турів не існує – це просто маркетинговий хід. Це як розпродаж в магазині – вам приємніше скуплятися, коли є нова колекція, чи коли лише залишки в одному розмірі? Так само і з гарячими турами – це залишки, які нікому не потрібні, адже хороші готелі розкуповують заздалегідь.

Гарячі тури – це метод закрити дірки. Наприклад, в літаку є вільні місця, й оператору треба їх продати, або номери простоюють, і готель хоче їх продати. У мене за майже 20 років у туризмі було лише 2 – 3 рази, коли туристи дійсно ловили вигідний гарячий тур.

Я завжди раджу саме раннє бронювання – це про спокій і визначеність. Гарячі тури – це нерви. Буває, що поки ви бронюєте тур для туристів, хтось інший вже його купив, а люди налаштувалися на відпочинок й кричать на вас, що купили собі купальник. Навіщо ці нерви?

Наталя: "Раннє бронювання дозволяє обрати якісний варіант за хорошою ціною. Гарячі тури – це здебільшого залишки, і у 99% випадків це дешеві й неякісні пропозиції".

Водночас Олена розповіла, що гарячі тури можуть бути взимку в Єгипет. Але це пов'язано з тим, що в країні вже несезон. Готелі хочуть заробити, а тому зменшують ціни з 70 – 80 тисяч навіть до 30 – 40 тисяч гривень. Однак треба розуміти, що в лютому у Єгипті не відпочинеш так, як в серпні.

Попри всі виклики, українці не відмовляються від мандрівок і шукають нових вражень – хтось віддає перевагу перевіреним курортам, а хтось відкриває для себе несподівані напрямки. Туристичні тренди змінюються, але незмінним лишається бажання подорожувати, відпочивати й повертатися додому з новими історіями.