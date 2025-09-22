Про пляж Punta Rata розповіла українка, яка живе у Хорватії, @iryna_pronenko. Про це повідомляє 24 Канал.
Читайте також Оксамитовий сезон в Одесі: доки триває пляжний відпочинок
Чому варто відвідати Punta Rata?
Ірина порівнює пляж Punta Rata з райським місцем: тут кришталево чиста вода, зелені сосни та скелі. На офіційному сайті Брели зазначено, що у 2004 році американський журнал Forbes визнав Punta Rata одним з 10 найкрасивіших пляжів у світі. Зазвичай тут панує спокійна атмосфера, яка дозволяє сповна насолодитися красою природи. Однак в липні пляж вже ж таки може бути переповненим через високий сезон.
Брелу варто відвідати не лише через Punta Rata. У місті є набережна Lungomare, яка простягається на 6 кілометрів вздовж моря і проходить повз символ міста – острівець-скелю біля берега, вкритого соснами. Легенда говорить, що камінь впав в море з гори Біоково під час землетрусу. Так він перетворився на візитівку Брели.
Завдяки м'якому клімату, соснам та морському повітрю Брела вважається лікувальним курортом. Сюди варто приїхати для підтримки здоров'я дихальної системи і для того, щоб підкачати сідниці, адже місто розташоване на горі і тут є дуже багато сходинок.
Дивіться відео про найкрасивіший пляж у Хорватії:
Зверніть увагу! Якщо ви плануєте мандрівку у Хорватію і думаєте, що привезти друзям та рідним у подарунок, то раніше ми розповіли про найпопулярніші продукти та сувеніри, які дозволять відчути Хорватію на смак.
Де розташований пляж Punta Rata у Хорватії: карта
Де у Європі шукати найкрасивіші пляжі?
Видання European best destinations склало рейтинг найкрасивіших пляжів Європи у 2025 році. До нього потрапили:
Port Glarokavos Lagoon Beach (Халкідікі, Греція);
Cala Brandinchi (Сардинія, Італія);
Cala Pregonda (Менорка, Іспанія);
Cala Luna (Сардинія, Італія);
Gale Fontainhas (Алентежу, Португалія);
La Pelosa (Сардинія, Італія);
Playa de Los Muertos (Андалусія, Іспанія).