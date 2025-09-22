Про пляж Punta Rata розповіла українка, яка живе у Хорватії, @iryna_pronenko. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому варто відвідати Punta Rata?

Ірина порівнює пляж Punta Rata з райським місцем: тут кришталево чиста вода, зелені сосни та скелі. На офіційному сайті Брели зазначено, що у 2004 році американський журнал Forbes визнав Punta Rata одним з 10 найкрасивіших пляжів у світі. Зазвичай тут панує спокійна атмосфера, яка дозволяє сповна насолодитися красою природи. Однак в липні пляж вже ж таки може бути переповненим через високий сезон.

Брелу варто відвідати не лише через Punta Rata. У місті є набережна Lungomare, яка простягається на 6 кілометрів вздовж моря і проходить повз символ міста – острівець-скелю біля берега, вкритого соснами. Легенда говорить, що камінь впав в море з гори Біоково під час землетрусу. Так він перетворився на візитівку Брели.

Завдяки м'якому клімату, соснам та морському повітрю Брела вважається лікувальним курортом. Сюди варто приїхати для підтримки здоров'я дихальної системи і для того, щоб підкачати сідниці, адже місто розташоване на горі і тут є дуже багато сходинок.

Дивіться відео про найкрасивіший пляж у Хорватії:

Де розташований пляж Punta Rata у Хорватії: карта

