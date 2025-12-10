Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Як заплатити меншу ціну за авіаквитки та готелі?

Раніше вважалося, що найвигідніше бронювати авіаквитки у вівторок, але тепер це не так. Останні дослідження показують, що неділя стала найекономнішим днем для бронювання: можна заощадити до 6 відсотків на внутрішніх рейсах і до 17 відсотків на міжнародних.

Коли краще бронювати квитки для подорожей / фото Canva

Ціни зараз змінюються залежно від попиту та часу доби, тому чарівного дня для всіх рейсів немає. Найкраще бронювати за 1 – 3 місяці до коротких поїздок і 2 – 6 місяців до міжнародних, уникати пікових днів і використовувати інструменти типу Google Flights, щоб стежити за цінами.

Гнучкість у виборі дати вильоту також допомагає: суботні рейси часто дешевші для внутрішніх подорожей, а четвер для міжнародних. Головне – це уникати піку попиту та бронювати завчасно.

Бронювання готелю не так однозначне, як здається: на відміну від авіаквитків, універсального "найвигіднішого дня" для бронювання немає. Ціни змінюються залежно від попиту, сезону, подій, розташування та типу готелю, пише Minor Hotels.

Деякі експерти радять бронювати до кінця тижня, коли готелі знижують тарифи, інші ж у перші дні тижня, як понеділок або середа. Найкращий підхід – це стежити за цінами на конкретний номер протягом часу та використовувати інструменти порівняння, цінові сповіщення та додатки для бронювання.

Які ще поради варто знати туристам?