Користувачка тіктоку @elen_ratushnaia, яка знає все про Тенеріфе, розповіла, де на острові шукати найкрасивіші пляжі, щоб зробити інстаграмні фото. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Щоб вода була тепла, а ціни – помірні: коли найкраще їхати на море в Туреччину

Де на Тенеріфе є найкрасивіші пляжі для фото?

Playa Amarilla

Цей пляж розташований на півдні острова у муніципалітеті Сан-Мігель-де-Абона. За даними видання In Spain, сам пляж невеликий – близько 50 метрів у довжину і 8 – 15 в ширину. Це не типовий піщаний пляж, оскільки тут є галька і скелі. Пляж Amarilla називають "жовтим пляжем" через захопливі скелі, які створила вулканічна лава. Океан тут зазвичай спокійний, а людей небагато. Це ідеальне місце для красивих фото.

Де розташований Playa Amarilla / карта

Playa Castro

Пляж Castro розташований на мальовничому північному узбережжі Тенеріфе у муніципалітеті Лос-Реалехос. Користувачка інстаграму @nas.tylich розповіла, що добратися до пляжу непросто, але коли вже потрапиш, то не захочеш покидати це місце.

Сам пляж – дикий, оточений скелями, з темним пісочком і водоспадом поруч. Атмосфера ніби з фільму: ніяких кафе, лежаків чи натовпу – тільки ти, океан і природа,

– розповіла дівчина.

Щоб потрапити на пляж, можна йти стежкою зверху або по слизькому камінні вздовж берега. Обидва варіанти – досить екстримальні, особливо коли приплив. Океан тут неспокійний, то ж треба бути обережним.

Дивіться відео з пляжу Castro:

Пляж Castro на карті:

Playa Bollullo

Дикий пляж з чорним вулканічним піском і драматичними скелями довкола розташований у муніципалітеті Ла-Оротава на півночі Тенеріфе. Людей тут майже нема, а океан дуже бурхливий. Захопливі краєвиди довкола і красиві хвилі точно забезпечать неймовірне фото, але у воду краще не заходити.

Де шукати пляж Bollullo / карта

Дивіться відео про найкрасивіші пляжі Тенеріфе:

Що треба знати про подорож на Тенеріфе?

Раніше ми розповідали про нюанси, які варто знати усім, хто зібрався у відпустку на Тенеріфе, аби точно залишитися задоволеним відпочинком.