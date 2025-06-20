Летиш на Мадейру, сідаєш на Тенерифе

Бортпровідник Стас Віхуро розповів, що дуже не любить літати на Мадейру і має на це дві причини, повідомляє 24 Канал.

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Досвідчені туристи вже чули про те, що аеропорт у Мадейрі вважається одним з найнебезпечніших у світі. Бортпровідник підтвердив це і пояснив, що вся справа у вітрах та особливому заході на посадку біля гори. З пасажирського вікна усе може виглядати дійсно страшно.

Однак Стас не любить літати на Мадейру через дві причини:

дуже довгий день на роботі, оскільки переліт в одну сторону триває 5 годин і потім ще 5 годин назад. Пасажири на рейсі зазвичай дуже активні, а тому й роботи в екіпажу є багато;

друга причина полягає у тому, що ніколи не знаєш, чи літак таки приземлиться на Мадейрі.

На Мадейрі не завжди є сприятлива погода для посадки. Буває, що літак летить на Мадейру, а сідає на Тенерифе.

Дивіться відео бортпровідника про політ на Мадейру:

Та попри можливі складнощі з перельотом, Мадейра справді вартує того, аби спробувати сюди потрапити. На острові є локації з неймовірними краєвидами, у яких перехоплює подих, рідкісні тварини та рослини, пляжі з чорним вулканічним піском тощо.