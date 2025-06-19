Найкращим періодом для пляжного відпочинку на Майдері вважають березень – жовтень, але клімат там сприяє активному відпочинку цілий рік. Відоме американське видання Lonely Planet назвало найкращі місця на острові у 2025 році, розповідає 24 канал.

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5 місць для курортного відпочинку на Мадейрі

Містечко Понто-ду-Сол

Найтепліше та найсонячніше місто Мадейри. Завдяки затишній бухті його головний міський пляж є прекрасним місцем для купання. Серед переваг відпочивальники називають чудові краєвиди, гарно облаштоване узбережжя та чисту воду, а серед недоліків – нестачу місць для паркування.

Пляж Формоза

Це найбільший пляж острова, що розташований у місті Фуншал – столиці Мадейри. Мандрівники радять відвідати тут комплекс природних басейнів Doca do Cavacas, що на південному кінці Формози.



Пляж Формоза / Фото Shutterstock

Пляж Порту-ду-Сейшал

Цей пляж з особливим чорним піском розташований на північно-західній стороні острова, точніше в селі Сейшал. Він виник внаслідок морської ерозії чорних вулканічних порід. Пляж оточений зеленими скелями та горами північного узбережжя островів. Тут можна орендувати каяки та спорядження для дайвінгу.

Пляж Мадалена-ду-Мар

Ще один пляж у містечку Понто-ду-Сол. Його особливість – поєднання чорного піску та базальтового каміння. Відвідувачі можуть насолодитися чистими водами та спокійним морем, з понтоном для доступу до моря та двома спусками до пляжу.

Містечко Порту-Моніш



Природний кам'яний басейн у Порту-Моніш / Фото Shutterstock

Невеличке курортне містечко, що розташоване на північно-західній околиці Мадейри. Воно приваблює мальовничими краєвидами на гірські схили, а також купальнями з морською водою, що облаштовані на береговій лінії між природними лавовими басейнами.