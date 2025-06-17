Це Хвар – острівна вершина Хорватії, що розташований біля узбережжя центральної Далмації. Зверху острів виглядає як довга, звужена стрічка, оточена "порізаною" береговою лінією, яка з одного кінця перетворюється на розлогий півострів, а з іншого – на низку скелястих острівців, розповідає 24 Канал.

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Найбільш сонячний та лавандовий: що відомо про Хвар

Острів Хвар, що має близько 68 кілометрів завдовжки, є нетиповим у своєму регіоні через родючу прибережну рівнину та прісноводні джерела. Його схили пагорбів вкриті сосновими лісами, а в сільськогосподарських районах – виноградниками, оливковими гаями, фруктовими садами та лавандовими полями.

Острів Хвар на карті:

Хвар іноді називають "лавандовим островом", адже ця пахуча рослина справді росте тут у великих масштабах. Щорічно в липні там проводять фестиваль, де пропонують сушену лаванду та олію з неї. Багато сувенірів, які пропонують туристам, також "лавандові".

Клімат характеризується м'якою зимою та теплим літом з великою кількістю сонячних годин. Згідно з переписом населення 2021 року, на острові проживає трохи більш ніж 10 тисяч мешканців. Це робить його четвертим за чисельністю населення серед хорватських островів.



Площа Святого Стефана у місті Хвар / Фото Shutterstock

Відомо, що острів був заселений ще за доісторичних часів: спочатку неолітичними людьми, а пізніше іллірійцями. Стародавні греки на місці сучасного Строго Града заснували колонію Фарос. Це одне із найстаріших міст Європи.

Що стосується прибережного відпочинку, то серед популярних пляжів називають Дубовицю, Поконджі-Дол, Млини, Ягодна, Гребіще та інші. Найтепліше море в Хорватії припадає на липень – серпень, однак сонце в цей період теж дуже палюче. Відпочивальники, які не переносять спеку, часто обирають осінь.



Найбільший міський пляж у місті Хвар / Фото Shutterstock

Скільки коштує відпочинок на острові

Як розповів британський мандрівник, зупинитися на Хварі недешево. Однак у містах цього острова досі дешевше, ніж, наприклад, у Дубровнику. Ціни на проживання у 2025 році такі:

двомісний номер у готелі міста Хвар – 300 євро за добу на липень – серпень;

міста Хвар – 300 євро за добу на липень – серпень; однокімнатна квартира в місті Хвар – 150 євро за добу на липень серпень.

Вартість основної страви в ресторані, а це зазвичай морепродукти – від 30 до 50 євро. Місцеве пиво коштує 5 євро, а коктейль – від 12 до 17 євро.