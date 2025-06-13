Іспанське узбережжя Коста-дель-Соль славиться своїми неймовірними пляжами, яскравим нічним життям та безліччю готелів, але є одне менш відоме місце, яке туристи масово не відвідують, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.
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Яке містечко тихе та бюджетне в Коста-дель-Соль
Це Манільва, що розташованна приблизно за 40 хвилин їзди від таких міст, як Марбелья та Малага. Містечко вважається найкращим місцем в Іспанії, де можна отримати максимум за свої гроші.
Тижнева відпустка там коштує близько 371 фунта стерлінгів з особи (близько 20 тисяч гривень). Така ціна актуальна ще й на літній сезон – з травня по вересень.
Манільва – недооцінене містечко на вершині пагорба, що оточене пишною зеленню сільської місцевості, мальовничими виноградниками та безліччю чудових пляжів зовсім поруч.
Малолюдний пляж у Манільві / Фото CarGest
Навколишні виноградники називають "одним із найкраще збережених секретів Манільви". У містечку організовують екскурсії виноробнями та дегустації сухих білих вин.
Поціновувачі визначних місць тут можуть відвідати фортецю Ель-Кастільо-де-ла-Дукеса та історичні музеї. А ті, хто любить піші прогулянки вузькими стежками, будуть зачаровані захопливими краєвидами на гори та океан.
Де розташована Манільва на карті:
Що стосується пляжного відпочинку, то в цій місцевості обов'язково радять відвідати узбережжя Сабінільяс. Це не такий популярних серед туристів пляж, тому боротися з натовпом відпочивальників за місце не доведеться.