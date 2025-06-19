Відродження покинутого містечка

Колись у Кеннікотті добували мідь, то ж тут жили сім'ї шахтарів. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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На піку популярності в шахтах працювало близько 600 людей. У 1938 році родовища повністю вичерпали, а світові ціни на мідь впали через Велику депресію, що призвело до закриття шахт у Кеннікотті. Усі місцеві мешканці покинули місто й громада повністю опустіла. Красиве місто перетворилося на привида, адже у його будинках більше ніхто не мешкав.

Згодом Кеннікотт визнали національною історичною пам'яткою США, а у 1998 році Служба національних парків США придбала багато будівель та значну частину землі й почала відновлення цієї ділянки.

Місто, оточене гірськими пейзажами та розташоване поруч з льодовиком, почало приваблювати туристів. Унікальний архітектурний стиль та незаймана природа стали магнітом для шукачів нових вражень.



Шахтарське містечко на Алясці / Фото JS

Зараз у Кеннікотті можна орендувати зал для проведення заходів. Також можна записатися на рафтинг, пішу прогулянку з гідом або ж подивитися на місто з гелікоптера. За 8 кілометрів від Кеннікотта розташоване село Маккарті, а між ними – старі шахтарські будинки, з яких відкривається неймовірний вид на льодовик.

Кеннікотт – ідеальне місце для людей, які прагнуть насолодитися природою та історією.