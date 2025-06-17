Відпочинок у Марокко

Марокко описують як красивий та недорогий напрямок, який пропонує таку ж захопливу культуру і атмосферу, як і європейські конкуренти. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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Деякі туристи зауважили, що Марокко з барвистими будинками, красивою архітектурою та довгими пляжами сподобалося їм навіть більше, аніж Іспанія та Італія, де зараз спостерігається наплив туристів. У Марокко вулиці міст та пляжі на курортах не такі переповнені, то ж тут простіше відчути атмосферу та колорит країни.

Згідно з даними туристичного сервісу BudgetYourTrip, середня вартість проживання в Марокко для бюджетного мандрівника становить близько 36 доларів на день, а для мандрівників середнього цінового діапазону – 92 долари на день.

Для порівняння, у Греції за день туристи витрачають в середньому 68 – 135 доларів залежно від острова, а в Іспанії – 184 долари.

Їжа та розваги біля океану в Агадірі коштують лише частину з того, що б ви заплатили в Греції. Ціни там надзвичайно низькі,

– розповіли туристи.



Барвисті вулички Марокко / Фото Ryutaro Tsukata, Pexels

Загалом Марокко – це Африка з відлунням Європи. Арабська культура поруч з Атлантикою та Сахарою створюють особливу атмосферу, яку не відчуєш більше ніде. У цю країну найкраще їхати з березня по травень та з вересня по листопад, коли погода не надто спекотна.