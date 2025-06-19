Кінорежисер зі США відвідав всі країни світу і поділився своїми рекомендаціями щодо тих, які точно варто побачити. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Непопулярні країни, які виявилися справжнім відкриттям

За словами Майкла, у Тихому океані розташована країна, яка відповідає його уявленням про рай. Мовиться про Самоа. Найбільше мандрівника вразила природна западина То-Суа з кришталево блакитною водою всередині. Американець зізнався, що це було найкрасивіше місце, в якому він колись плавав.

Ще одним унікальним місцем на планеті, яке дуже сподобалося туристу, є Бутан. Це буддійське королівство на краю Гімалаїв відоме своїми монастирями, фортецями та неймовірними пейзажами.

Коли їдеш до Бутану, відчуваєш себе так, ніби дивишся в дзеркало або у свою душу, ніби подорожуєш на сто років назад,

– пояснив Майкл.

Бутан вирізняється серед інших країн тим, що тут досі виготовляють більшість речей у традиційний спосіб та готують здебільшого лише традиційну їжу. Така атмосфера дуже колоритна і перетворює мандрівку у справжнє вивчення країни.



Неймовірна природа у Бутані / Фото Peng Lim, Pexels

На третьому місці серед найкращих країн світу для туризму, на думку Зервоса, є Лесото, що у Південній Африці.

Його називають Небесним Королівством не просто так. Такого більше ніде немає,

– поділився турист.

Американець під час своєї подорожі встановив світовий рекорд – він об'їздив всі країни світу всього за 499 днів, що є найкоротшим терміном в історії. Більшість країн туристу дуже сподобалися, і він би з задоволенням відвідав їх ще раз.