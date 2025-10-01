Це місто – Ла-Оротава. Про нього розповіла українська мандрівниця @anya_ro_, інформує 24 Канал.
Чим Ла-Оротава вразила туристку?
За словами мандрівниці, на вулицях Ла-Оротави наче потрапляєш у минуле – у справжні старовинні Канари. У 16 столітті, коли Тенеріфе завоювали іспанці, Ла-Оротаву почали активно забудовувати. Як гриби після дощу тут з'являлися церкви, монастирі, розкішні маєтки для багатих родин. Багато з цього збереглося до сьогодні. Тут історія відчувається на кожному кроці.
Одним з найвідоміших місць є Casa de Los Balcones – справжній шедевр канарської архітектури. Балкони внутрішніх двориків прикрашені складним різьбленням по дереву. Всередині можна побачити, як жили заможні сім'ї кілька століть тому,
– розповіла мандрівниця.
Зауважимо, що вхід у Casa de Los Balcones коштує 6 євро. Влітку візит варто бронювати заздалегідь на сайті.
Обов'язково треба побачити Jardines Victoria – це мальовничі сади з фонтанами і квітами. Вони здіймаються схилом вгору, а на вершині відкривається краєвид на океан і вулкан Тейде.
В Ла-Оротава є унікальна традиція – робити килими з квітів і піску. Щороку на свято Корпус Крісті (в Україні відоме як свято Тіла і Крові Христових) місцеві мешканці створюють величезні картини прямо на вулиці. Ці витвори мистецтва існують лише кілька днів, то ж їх точно варто побачити.
Де розташоване місто Ла-Оротава: карта
Куди ще піти в Ла-Оротава?
Тревел-блогери Canarias Lovers поділилися своїми обов'язковими до відвідування локаціями у місті Ла-Оротава.
- ботанічний сад муніципалітету Ла-Оротава, який розташований у місті Пуерто-де-ла-Крус;
- Музей ібероамериканських ремесел, що розташований в колишньому монастирі Сан-Беніто-Абад. Вхід коштує 2 євро;
- ліцей Таоро, який є втіленням елегантної колоніальної літератури. На території є кав'ярня, то ж варто замовити чай чи каву і насолодитися красивою архітектурою і видом на місто;
- Plaza de la Constitución – жвава площа міста;
- Jardin d’acclimatation – сад, який є справжньою оазою Ла-Оротави.