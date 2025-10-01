Це місто – Ла-Оротава. Про нього розповіла українська мандрівниця @anya_ro_, інформує 24 Канал.

Чим Ла-Оротава вразила туристку?

За словами мандрівниці, на вулицях Ла-Оротави наче потрапляєш у минуле – у справжні старовинні Канари. У 16 столітті, коли Тенеріфе завоювали іспанці, Ла-Оротаву почали активно забудовувати. Як гриби після дощу тут з'являлися церкви, монастирі, розкішні маєтки для багатих родин. Багато з цього збереглося до сьогодні. Тут історія відчувається на кожному кроці.

Одним з найвідоміших місць є Casa de Los Balcones – справжній шедевр канарської архітектури. Балкони внутрішніх двориків прикрашені складним різьбленням по дереву. Всередині можна побачити, як жили заможні сім'ї кілька століть тому,

– розповіла мандрівниця.

Зауважимо, що вхід у Casa de Los Balcones коштує 6 євро. Влітку візит варто бронювати заздалегідь на сайті.

Обов'язково треба побачити Jardines Victoria – це мальовничі сади з фонтанами і квітами. Вони здіймаються схилом вгору, а на вершині відкривається краєвид на океан і вулкан Тейде.

В Ла-Оротава є унікальна традиція – робити килими з квітів і піску. Щороку на свято Корпус Крісті (в Україні відоме як свято Тіла і Крові Христових) місцеві мешканці створюють величезні картини прямо на вулиці. Ці витвори мистецтва існують лише кілька днів, то ж їх точно варто побачити.

Дивіться відео про місто Ла-Оротава:

