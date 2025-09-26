Це місто – Ґарачіко. Його історія розпочинається ще з кінця 15 століття. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Vivi le Canarie.

Чим відоме місто Ґарачіко на Тенеріфе?

Упродовж своєї історії Ґарачіко було головним портом Тенеріфе завдяки своєму вигідному розташуванню. Пік його процвітання був у 16 – 17 століттях, коли порт став ключовим центром торгівлі вином та сільгосппродукцією. Тоді ж у Ґарачіко почали активно будувати церкви, монастирі та розкішні резиденції, деякі з яких збереглися до нині.

Однак історія розкоші і процвітання завершилася у 1706 році. Тоді під час виверження вулкана Тейде під лавою опинилася частина міста і весь порт. Ґарачіко втратив свою славу й розпочалися десятиліття економічного занепаду.

Попри все, місцевим мешканцям вдалося відновити рідне місто й буквально відродити його з попелу. Ґарачіко відбудували, але при цьому зберегли колишній шарм – вулички з бруківкою, колоритні будинки та архітектуру.



Місто Ґарачіко на Канарах / Фото Valentine Kulikov, Pexels

Ґарачіко – це символ стійкості та адаптації. Сьогодні це місто є одним з улюблених для відвідування серед туристів.

Що подивитися у Ґарачіко?

Українська мандрівниця @anya_ro_ побувала у Ґарачіко і поділилася своїми враженнями. За словами дівчини, Ґарачіко – це колоритне містечко, яке варто відвідати, щоб відчути справжній дух Тенеріфе.

Тут є вузькі вулички, білі будиночки з дерев'яними балконами та автентична атмосфера старих Канар. Це місто ідеальне для фото – яскраві фасади, море і гори створюють атмосферу казки.

– розповіла мандрівниця.

Вона порадила погуляти центральною площею міста – Plaza de la Libartad – та відвідати церкву Святої Анни, яка тут розташована. Найвідоміше природнє місце у Ґарачіко – це басейни El Caleton, які утворилися після виверження лави. У них обов'язково треба покупатися.

До сьогодні у Ґарачіко зберігся старий замок San Miguel, який у 16 столітті побудував король Іспанії Філіп II для захисту від піратів.

Коли найкраще їхати на Тенеріфе?

Хоч Канарські острови вважаються Європою, та географічно розташовані ближче до Африки. Саме тому клімат тут значно тепліший і на пляжний відпочинок можна їхати у будь-яку пору. Найкращим у співвідношення ціна та якість вважається листопад. У цей період ціни на проживання та авіаквитки зменшуються, туристів стає менше, а океан все ще теплий. Якщо першочергова ціль відпустки – відпочити на пляжі й позасмагати, то варто обирати курорти на півдні Тенеріфе, де буде тепліше.

Водночас усі найкрасивіші місця розташовані на півночі, але океан там бурхливий і не завжди можна покупатися. Найкращим рішенням є оренда автомобіля, щоб об'їздити різні куточки Тенеріфе.