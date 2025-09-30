Де відпочивають українці за кордоном?

Сьогодні все більше українців обирають європейські напрямки для відпочинку. Про те, які країни стали справжнім трендом останніх років, 24 Канал розповідає з посиланням на дані турагентів.

Директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова зізналася, що намагається переорієнтувати туристів на більш європейські напрямки. Останніми роками трендом стали Канарські острови. Це не просто так, адже Канари – дійсно унікальне місце у Європі. Клімат тут значно тепліший, а тому відпочити на березі океану можна у будь-яку пору року.

На Канарах потрапляєш в зовсім інший світ – наче й у Європі, а здається, що в Африці. На Тенеріфе є 17 кліматичних поясів. Південна частина чимось схожа на Єгипет, бо тут нема зелені, а океан теплий і має пологий захід. Північна частина – потопає у зелені. Тут є ботанічні сади, неймовірні ліси, могутні скелі, але при цьому океан активний та холодний,

– розповіла Катерина.

Серед жінок з дітьми популярною є Болгарія. У цю країну можна добратися автобусом й практично нема ніяких самостійних пересувань. Крім того, пляжі тут пологі, а море тепле і чисте.

Зверніть увагу! За даними ресурсу Tripmydream, пляжний сезон у Болгарії триває з початку червня до кінця вересня. При цьому пік – з липня по серпень. Саме у ці літні місяці у Болгарії найтепліше море і найбільша кількість спекотних днів. У вересні розпочинається комфортний оксамитовий сезон.

Туристам, які завжди відпочивали за системою "все включено", варто придивитися до Греції. Ця країна стане найзручнішим переходом до європейського стилю відпочинку, оскільки тут також є готелі, у яких у вартість входить триразове харчування.

Які ще країни популярні для відпочинку серед українців?

Іспанія,

Італія,

Португалія,

Чорногорія,

Хорватія,

Греція,

острів Мадейра.

Туреччина втрачає популярність?

Турагентка зі Львова Олена Матвіяс розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона все рідше чує від туристів запит щодо Туреччини. Цього літа взагалі ніхто з її клієнтів не обирав Туреччину для відпочинку. Причиною стала велика кількість росіян у готелях та на пляжах. Українці не хочуть зіштовхуватися у відпустці з "русскім міром" і тому обирають інші країни.