Мандрівниця Кеті Оборн відвідала місто Пальма на Майорці, пише 24 Канал з посиланням на Express. Це місце не так давно було визнано антитуристичним курортом через протести місцевих жителів.
Чому варто відвідати Пальму в листопаді?
Оборн вирішила відвідати Майорку під час низького сезону, після чого заявила, що листопад є найкращим часом для поїздки з однієї важливої причини – відсутність туристів.
У листопаді погода на острові була приємно теплою і сонячною – цілих 26 градусів тепла. А всі мешканці, яких зустрічала туристка, були дуже привітними. Також Кеті підкреслила, що їй було дуже приємно подорожувати містом і островом без величезних натовпів.
Це різко контрастує з піковим літнім сезоном, коли на вулицях Пальми відбулися масштабні антитуристичні протести.
Місто Пальма / Фото Pexels
За словами Оборн, подорож поза сезоном – це більш надійний спосіб насолодитися островом, поважаючи місцевих жителів і отримуючи справжнє уявлення про життя на Майорці.
Сім'я, яка живе на Майорці, розповіла туристці, що пік сезону на острові є кошмаром для мешканців, оскільки проблеми з паркуванням та величезний приплив транспорту спричиняють хаос. Також багато місцевих жителів обурені стрімким зростанням орендної плати через туристів.
Під час перебування на Майорці Кеті подорожувала автобусом, що є простим та ефективним способом пересування.
Прогулянки по засаджених деревами вулицях Пальми в листопаді, коли майже немає туристів, – це мій улюблений вид відпочинку в місті,
– написала вона.
Тепер туристка планує відвідати Пальму взимку, коли місто прикрасять різдвяні ілюмінації.
Яка погода на Майорці взимку?
Як пише Lonely Planet, зима відкриває тихішу і прохолоднішу сторону острова. Пальма сяє святковими вогнями, а різдвяні ярмарки вишиковуються вздовж Passeig d'es Born, найпривабливішого бульвару міста.
Пляж на Майорці / Фото Pexels
Зима на Майорці м'яка в порівнянні з більшістю регіонів Європи, з денною температурою від 12 до 17 градусів тепла. Хоча це найвологіша пора року, дощ йде не постійно, а лише зрідка, що не заважає подорожам.
Прохолодні температури ідеально підходять для піших прогулянок та активного відпочинку, наприклад, для вивчення сіл у глибині острова.
Куди поїхати в Іспанії?
Одна туристка відвідала острів Гомера на Канарах та назвала його ідеальним для зимового відпочинку під сонцем. На Гомері в листопаді температура повітря коливається від 18 до 24 градусів тепла, що дозволяє насолоджуватися активним відпочинком на свіжому повітрі.
Як відомо, Канарські острови є популярним напрямком серед мандрівників, оскільки поєднують природні умови та зручну інфраструктуру. Так, чимало туристів обирають для відпочинку Гран-Канарію, яка пропонує дюни Маспаломас та природний парк Roque Nublo Protected Area з монолітом Роке-Нубло.
Однак Канари подобаються не всім мандрівникам. Наприклад, експертка Софі Гарріс відвідала всі острови архіпелагу та заявила, що не хоче повертатися туди через чорні піщані пляжі.