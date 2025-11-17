Мандрівниця Кеті Оборн відвідала місто Пальма на Майорці, пише 24 Канал з посиланням на Express. Це місце не так давно було визнано антитуристичним курортом через протести місцевих жителів.

Дивіться також Одну столицю у Європі назвали найкращим містом для відвідування у 2026 році

Чому варто відвідати Пальму в листопаді?

Оборн вирішила відвідати Майорку під час низького сезону, після чого заявила, що листопад є найкращим часом для поїздки з однієї важливої причини – відсутність туристів.

У листопаді погода на острові була приємно теплою і сонячною – цілих 26 градусів тепла. А всі мешканці, яких зустрічала туристка, були дуже привітними. Також Кеті підкреслила, що їй було дуже приємно подорожувати містом і островом без величезних натовпів.

Це різко контрастує з піковим літнім сезоном, коли на вулицях Пальми відбулися масштабні антитуристичні протести.



Місто Пальма / Фото Pexels

За словами Оборн, подорож поза сезоном – це більш надійний спосіб насолодитися островом, поважаючи місцевих жителів і отримуючи справжнє уявлення про життя на Майорці.

Сім'я, яка живе на Майорці, розповіла туристці, що пік сезону на острові є кошмаром для мешканців, оскільки проблеми з паркуванням та величезний приплив транспорту спричиняють хаос. Також багато місцевих жителів обурені стрімким зростанням орендної плати через туристів.

Під час перебування на Майорці Кеті подорожувала автобусом, що є простим та ефективним способом пересування.

Прогулянки по засаджених деревами вулицях Пальми в листопаді, коли майже немає туристів, – це мій улюблений вид відпочинку в місті,

– написала вона.

Тепер туристка планує відвідати Пальму взимку, коли місто прикрасять різдвяні ілюмінації.

Яка погода на Майорці взимку?

Як пише Lonely Planet, зима відкриває тихішу і прохолоднішу сторону острова. Пальма сяє святковими вогнями, а різдвяні ярмарки вишиковуються вздовж Passeig d'es Born, найпривабливішого бульвару міста.



Пляж на Майорці / Фото Pexels

Зима на Майорці м'яка в порівнянні з більшістю регіонів Європи, з денною температурою від 12 до 17 градусів тепла. Хоча це найвологіша пора року, дощ йде не постійно, а лише зрідка, що не заважає подорожам.

Прохолодні температури ідеально підходять для піших прогулянок та активного відпочинку, наприклад, для вивчення сіл у глибині острова.

Куди поїхати в Іспанії?