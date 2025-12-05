Якщо сісти на автобус чи потяг у п'ятницю після роботи, то вже в суботу вранці можна прокинутися у новій країні. Про те, куди можна відправитися у Європу, якщо на подорож і дорогу є лише 2 дні, розповідає 24 Канал.

Куди поїхати за кордон на вікенд?

Будапешт

З Чопу до Будапешта їхати 4 – 6 годин залежно від типу потяга. Перевірки на кордоні тут проходять швидко, а тому можна просто прокинутися вдома вранці у суботу і вже до обіду добратися у столицю Угорщини.

За одну добу у Будапешті можна багато чого встигнути – покататися на кораблику по Дунаю, піднятися на Рибацький Бастіон, повечеряти в ресторані "Нью-Йорк", інтер'єр якого нагадує справжній палац, та просто прогулятися вулицями міста.



Вечірній Будапешт / Фото Depositphotos

Краків

Зі Львова до Кракова близько 300 кілометрів, а тому за ніч цілком можна дістатися місця призначення і вже вранці снідати у Старому місті. Два дні повністю вистачить, щоб дослідити Краків та його головні архітектурні пам'ятки. Також радимо скуштувати журек – польський національний суп.

До речі, у Кракові вже відкрили різдвяний ярмарок, тож центральна площа перетворилася на справжнє різдвяне містечко. Як пише Pik Krakow, ярмарок працюватиме до 1 січня.

Берлін

Ще один варіант для поїздки на вікенд – Берлін. Щоправда, у Німеччину їхати довше, а тому і часу на дослідження міста буде менше. Якщо пощастить, то виїхавши в п'ятницю ввечері – у суботу вранці можна вже добратися до пункту призначення.

Але радимо не планувати побачити все – краще оберіть кілька найцікавіших локацій й насолоджуйтеся ними без поспіху. Так ви не втомитеся дуже сильно і залишитеся з приємними враженнями від мандрівки.



Берлін з висоти пташиного польоту / Фото Depositphotos

Брашов

Це атмосферне місто у Румунії часто називають "Голлівудом Європи", адже через його готичну архітектуру і красиву природу, тут часто знімають фільми і серіали. З Чернівців до Брашова можна заїхати за 6 – 7 годин. Найкраще добиратися власним автомобілем. Двох днів вистачить на те, щоб дослідити місто і навіть з'їздити у замок Бран, який називають "замком Дракули". Він розташований всього за 30 кілометрів від Брашова.

Який нюанс важливо врахувати?

Оскільки на носі Різдво і Новий рік тисячі українців їдуть за кордон, щоб побачити рідних, або ж навпаки повертаються додому на свята. Через це черги на кордоні значно збільшуються, а тому варто врахувати, що дорога може зайняти більше часу. Ми б не радили їхати за кордон на вікенд наприкінці грудня – для такої короткої мандрівки краще обрати не такий популярний час.

До слова, ще в середині листопада у ДПСУ попереджали, що найбільше навантаження фіксується на пунктах пропуску Шегині та Краківець, а найменше – Смільниця і Нижанковичі.