Цікава локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.
Де у світі розташоване місто, яке виглядає, наче казка Діснея?
Таллінн – це справжня зимова казка. Старе місто з брукованими вулицями, середньовічними вежами та затишними провулками одразу створює атмосферу мультфільму Діснея.
Атмосфера міста взимку: дивитись відео
Найбільш чарівне місце – це різдвяний ярмарок на Ратушній площі. Тут продають естонські сувеніри, яскраві прикраси, бурштинові вироби та знаменитий місцевий глінтвейн glögi. Центральна ялинка історична, адже традиція її встановлення бере початок ще з 1441 року.
Окрім ярмарку, в місті є чимало локацій, вартих уваги:
- Музей Kiek in de Kok із вежами та підземними тунелями.
- Тюремні камери КДБ – невеликий, але дуже вражаючий музей.
- Атмосферні вулички на кшталт Katariina käik.
Щодо їжі, варто спробувати середньовічну таверну III Draakon або атмосферне найстаріше кафе країни Maiasmokk із марципановими десертами. А для справжнього затишку є кафе Pierre Chocolaterie, де подають гарячий шоколад у пінті.
На TripAdvisor ми також знайшли ще декілька дуже цікавих локацій, які обов'язково варто відвідати:
- Eesti Meremuuseum (Естонський морський музей)
Один із найпопулярніших музеїв Естонії, що занурює в історію мореплавства країни. Тут можна побачити справжній підводний човен "Лембіт", інтерактивні експозиції та дізнатися, як естонці освоювали море протягом століть.
Eesti Meremuuseum / фото TripAdvisor
- Tallinn TV Tower (Телевежа Таллінна)
Найвища будівля Естонії з оглядовим майданчиком на висоті понад 170 метрів, звідки відкривається неймовірна панорама міста та Балтійського моря. Вежа відома також своїм "крайовим" атракціоном та прогулянкою по зовнішньому краю платформи.
- Tallinn Town Wall (Міська стіна Таллінна)
Одна з найкраще збережених середньовічних міських стін у Європі. Вежі, вузькі проходи та кам'яні коридори дозволяють відчути атмосферу середньовічного Таллінна та побачити старе місто з унікального ракурсу.
Tallinn Town Wall / фото TripAdvisor
Що побачити в Естонії?
Ми вже розповідали, що Естонія – це найкраща країна Європи для мандрівників. Окрім доступних цін і чудової їжі, під час відпустки в Таллінні є на що подивитися і що дослідити. Експерт розповів, що крім Старого міста, тут є "прекрасні парки", ринок з "дивовижною їжею", сучасні торгові центри, музеї, пам'ятки та водоспад неподалік від міста.
Також в країні є і незвичайні локації, як от, наприклад, церква Різдва Христового у "Вогняному лісі". Зараз там залишилися живописні руїни з ухоженою територією, оглядовою доріжкою та інформаційним стендом; заходити всередину небезпечно, але багато туристів всеодно відвідують цю локацію.