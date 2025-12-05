Цікава локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.

Де у світі розташоване місто, яке виглядає, наче казка Діснея?

Таллінн – це справжня зимова казка. Старе місто з брукованими вулицями, середньовічними вежами та затишними провулками одразу створює атмосферу мультфільму Діснея.

Атмосфера міста взимку: дивитись відео

Найбільш чарівне місце – це різдвяний ярмарок на Ратушній площі. Тут продають естонські сувеніри, яскраві прикраси, бурштинові вироби та знаменитий місцевий глінтвейн glögi. Центральна ялинка історична, адже традиція її встановлення бере початок ще з 1441 року.

Окрім ярмарку, в місті є чимало локацій, вартих уваги:

Музей Kiek in de Kok із вежами та підземними тунелями.

Тюремні камери КДБ – невеликий, але дуже вражаючий музей.

Атмосферні вулички на кшталт Katariina käik.

Щодо їжі, варто спробувати середньовічну таверну III Draakon або атмосферне найстаріше кафе країни Maiasmokk із марципановими десертами. А для справжнього затишку є кафе Pierre Chocolaterie, де подають гарячий шоколад у пінті.

На TripAdvisor ми також знайшли ще декілька дуже цікавих локацій, які обов'язково варто відвідати:

Eesti Meremuuseum (Естонський морський музей)

Один із найпопулярніших музеїв Естонії, що занурює в історію мореплавства країни. Тут можна побачити справжній підводний човен "Лембіт", інтерактивні експозиції та дізнатися, як естонці освоювали море протягом століть.

Eesti Meremuuseum / фото TripAdvisor

Tallinn TV Tower (Телевежа Таллінна)

Найвища будівля Естонії з оглядовим майданчиком на висоті понад 170 метрів, звідки відкривається неймовірна панорама міста та Балтійського моря. Вежа відома також своїм "крайовим" атракціоном та прогулянкою по зовнішньому краю платформи.

Tallinn Town Wall (Міська стіна Таллінна)

Одна з найкраще збережених середньовічних міських стін у Європі. Вежі, вузькі проходи та кам'яні коридори дозволяють відчути атмосферу середньовічного Таллінна та побачити старе місто з унікального ракурсу.

Tallinn Town Wall / фото TripAdvisor

Що побачити в Естонії?