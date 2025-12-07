Мовиться про тихий куточок Барселони – Passeig de l’Escullera. 24 Канал завдяки shura_barcelona розповість про нього докладніше.

Дивіться також Як три Пізанські вежі: де розташована найвища церква світу

Де розташований Mirador del Passeig de l’Escullera, про який не знають туристи?

Це особливий оглядовий майданчик біля моря – Mirador del Passeig de l’Escullera. Фактично, він розташований на частині хвилелому Trencaones, який будує порт Барселони.

Хвилелом – 400‑метрова бетонна еспланада, що виходить далеко у море й завершується ступеневим мініамфітеатром – пропонує зворушливі види на горизонт. А ще кораблі та силует міста – тільки-от, ясна річ, без звичного міського гамору.​

Як зазначає barcelona.cat, хвилелом тут побудували для захисту від штормів, проте з часом місцеві полюбили його як місце для прогулянок. І досі багато людей їдуть саме сюди заради моментів миру та спокою.

Дійсно, Passeig de l’Escullera лежить за межами основних туристичних потоків. Сюди не доходять групи з екскурсій по Баррі Ґотік або Барселонеті, зате доходять місцеві рибалки та поодинокі мандрівники, які спеціально шукають саме це місце.

Дійти сюди можна пішки вздовж порту від Барселонети або доїхати до станції канатної дороги Miramar і від неї ще близько 15 чи 20 хвилин пішки вздовж хвилелому. Наприкінці облаштований невеликий відпочинковий майданчик з лавками та сходами.​

Прихований оглядовий майданчик на Passeig de l’Escullera: дивіться відео shura_barcelona

Через віддаленість від пляжів і торгових центрів тут майже немає комерції, тобто жодних настирливих продавців чи музикантів. А є лише вітер, шум хвиль і поодинокі бігуни.

Міські путівники називають Passeig de l’Escullera "історичним символом морської Барселони" та водночас однією з небагатьох точок, де можна побути наодинці з містом і морем. Тут дуже зручно та красиво зустрічати світанок або захід сонця.

Які ще тихі туристичні магніти Барселони варто відвідати?