Саграда Фамілія у Барселоні стала найвищою церквою у світі. Щоб дізнатись всі деталі, читайте статтю від 24 Каналу з поисланням на The Guardian.

Що відомо про храм Саграда Фамілія у Барселоні?

Базиліка Саграда Фамілія в Барселоні стала найвищою церквою у світі після того, як у четвер було встановлено нову частину її головної вежі. Тепер творіння Антоніо Гауді піднімається на 162,91 метра, що робить його вищим за Ульмський собор у Німеччині, висота якого становить 161,53 метра. Хоч храм офіційно не заявляє про рекорд, різниця у висоті 1,38 метра говорить сама за себе.

Для порівняння: Пізанська вежа має висоту приблизно 56 метрів, тоді як Саграда Фамілія сягає 163 метрів. Тобто собор майже утричі вищий за Пізанську вежу – різниця в понад 107 метрів!

Будівництво ще не завершене: центральна вежа, присвячена Ісусу Христу, у готовому вигляді сягатиме 172 метрів. У четвер вранці на верхівку храму було піднято перший елемент цієї конструкції.

Як виглядає храм всередині: дивитись відео

Зведення Саграда Фамілія розпочалося ще у 1882 році. Сам Антоніо Гауді не сподівався побачити храм закінченим: на момент його смерті була завершена лише одна вежа. Однак упродовж останніх десятиліть темпи робіт значно зросли. Сьогодні Саграда Фамілія є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу, що вражає гармонійним поєднанням католицької символіки та природних форм, характерних для стилю Гауді.

Будівництво фінансується коштами від продажу квитків: минулого року базиліку відвідали 4,9 мільйона туристів. Роботи над фасадами та інтер'єром триватимуть ще кілька років, а повне завершення очікують приблизно через десять років.

У 2026 році виповниться сто років з дня смерті архітектора. З цієї нагоди церква планує серію заходів, присвячених пам'яті та спадщині Антоніо Гауді.

Де розташований найменший храм у світі?

Як пише The Times of India, археологи з Китаю повідомили про відкриття найменшого у світі давнього храму з писаннями Махаяни на південному краю пустелі Таклімакан у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході країни.

Храм, якому понад 1500 років, розташований приблизно за сім кілометрів від містечка Дамагу округу Селе. Будівля Туопулукедун має довжину 2,25 метра, ширину 2 метри та стіни висотою близько 1,3 метра.

Найменший храм у світі / фото The Times of India

Храм був зведений з дерева та глини й прикрашений чудовими фресками з писаннями Махаяни на всіх чотирьох стінах. У центрі розташована статуя Будди заввишки близько 0,65 метра, а в північній частині храму стоять інші невеликі статуї Будди.

