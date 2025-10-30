Мініскульптура із серії "Шукай!", що символізує вагомість і вплив людського слова. Щоб дізнатись більше про неї, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Шукай!".

Дивіться також Чому найбільша гіпсова печера в Європі Оптимістична має саме таку назву

Яка історія створення нової мініскульптури у Києві?

На київському Подолі з'явилася нова мініскульптура "Сила слова" у вигляді сточеного олівця. Це вже 51-ша робота в межах проєкту "Шукай!", авторкою якого є Юлія Бевзенко.

Слово – це дуже потужна сила, і я ставлюся до неї з повагою та обережністю. Вислів "Kyiv not Kiev" став символом зміни культурної парадигми. А рядок з пісні "Як тебе не любити, Києве мій" вже пів століття допомагає людям висловити свої почуття до міста. Якщо хочеться – пишіть. Сточуйте свої метафоричні олівці, не бережіть їх,

– розкриває ідею Юлія.

Скульптура присвячена всім, хто творить українську культуру словом – письменникам, журналістам, поетам, сценаристам і видавцям. Її головна ідея проста, але глибока: пишіть, бо ваше слово має силу. Олівець, що сточується, символізує процес створення сенсів і народження нових ідей.

Нова мініскульптура Києва / фото "Шукай!"

Розташована вона на фасаді видавництва "Смолоскип" – знаковому місці для української культури. Засноване у 1967 році в еміграції українським діячем Осипом Зінкевичем, видавництво стало голосом боротьби за свободу слова й незалежність думки. Воно зберігає спадщину репресованих українських авторів і продовжує формувати культурну та громадянську свідомість українців у 20 – 21 століттях.

Меценаткою скульптури стала Марія Придьма, засновниця школи творчого та професійного письма Litosvita.

Наша перемога здобувається і силою, і словом. Уже 12 років Litosvita працює, щоб якісно написаних текстів ставало більше. І для нас важливо, щоб Київ запам'ятав нас у часі – запам'ятав історії, що їх написали наші випускники. Сточений олівець – це знак розкриття письменницького таланту, і ми сподіваємося, що він стане важливим символом для всіх киян,

– розповідає Марія.

Дивіться також Не знають навіть місцеві: відкрийте для себе маловідому панораму Львова

Яка попередня скульптура проєкту "Шукай!"?

Як зазначає Юлія Бевзенко на своїй сторінці у фейсбуці, бронзова мініскульптура "Люди опори", присвячена українським енергетикам, стала ювілейною – 50-ю скульптурою у межах проєкту "Шукай!".

Вона зображає двох мініатюрних працівників у захисному спорядженні, які тримають у руках кабель – символічний зв'язок між людьми та світлом. Композицію встановлено на фасаді бізнес-центру "Леонардо", що розташований поруч із будівлею Національної опери України.

Як виглядає скульптура: дивитись відео

Авторка проєкту наголосила, що ця робота є знаком глибокої поваги до представників професії, яка стала особливо важливою під час війни та енергетичних атак. "Люди опори" стали знаковою віхою в історії серії, адже це перша скульптура, присвячена сучасним професіям, критично важливим для життя країни.

Які скульптури варто побачити?