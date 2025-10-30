Мініскульптура із серії "Шукай!", що символізує вагомість і вплив людського слова. Щоб дізнатись більше про неї, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Шукай!".
Яка історія створення нової мініскульптури у Києві?
На київському Подолі з'явилася нова мініскульптура "Сила слова" у вигляді сточеного олівця. Це вже 51-ша робота в межах проєкту "Шукай!", авторкою якого є Юлія Бевзенко.
Слово – це дуже потужна сила, і я ставлюся до неї з повагою та обережністю. Вислів "Kyiv not Kiev" став символом зміни культурної парадигми. А рядок з пісні "Як тебе не любити, Києве мій" вже пів століття допомагає людям висловити свої почуття до міста. Якщо хочеться – пишіть. Сточуйте свої метафоричні олівці, не бережіть їх,
– розкриває ідею Юлія.
Скульптура присвячена всім, хто творить українську культуру словом – письменникам, журналістам, поетам, сценаристам і видавцям. Її головна ідея проста, але глибока: пишіть, бо ваше слово має силу. Олівець, що сточується, символізує процес створення сенсів і народження нових ідей.
Нова мініскульптура Києва / фото "Шукай!"
Розташована вона на фасаді видавництва "Смолоскип" – знаковому місці для української культури. Засноване у 1967 році в еміграції українським діячем Осипом Зінкевичем, видавництво стало голосом боротьби за свободу слова й незалежність думки. Воно зберігає спадщину репресованих українських авторів і продовжує формувати культурну та громадянську свідомість українців у 20 – 21 століттях.
Меценаткою скульптури стала Марія Придьма, засновниця школи творчого та професійного письма Litosvita.
Наша перемога здобувається і силою, і словом. Уже 12 років Litosvita працює, щоб якісно написаних текстів ставало більше. І для нас важливо, щоб Київ запам'ятав нас у часі – запам'ятав історії, що їх написали наші випускники. Сточений олівець – це знак розкриття письменницького таланту, і ми сподіваємося, що він стане важливим символом для всіх киян,
– розповідає Марія.
Яка попередня скульптура проєкту "Шукай!"?
Як зазначає Юлія Бевзенко на своїй сторінці у фейсбуці, бронзова мініскульптура "Люди опори", присвячена українським енергетикам, стала ювілейною – 50-ю скульптурою у межах проєкту "Шукай!".
Вона зображає двох мініатюрних працівників у захисному спорядженні, які тримають у руках кабель – символічний зв'язок між людьми та світлом. Композицію встановлено на фасаді бізнес-центру "Леонардо", що розташований поруч із будівлею Національної опери України.
Як виглядає скульптура: дивитись відео
Авторка проєкту наголосила, що ця робота є знаком глибокої поваги до представників професії, яка стала особливо важливою під час війни та енергетичних атак. "Люди опори" стали знаковою віхою в історії серії, адже це перша скульптура, присвячена сучасним професіям, критично важливим для життя країни.
Які скульптури варто побачити?
Ми вже розповідали про унікальні мініскульптури Львова, які зробив відомий майстер Денис Шиманський. Гуляючи містом, обов'язково шукайте ці маленькі витвори мистецтва.
Також цікаво дізнатись про парк сучасної скульптури на Львівщині. На цій локації ви зможете побачити динамічні виставки від українських митців.