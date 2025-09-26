Виставки парку регулярно оновлюються, надаючи митцям можливість реалізовувати свої проєкти в Україні, а також привертати увагу міжнародної мистецької спільноти. Чим особливий PARK 3020 розповідає 24 Канал з посиланням на офіційний сайт парку.

Що треба знати про PARK 3020?

Де: село Стрілки, неподалік Львова у комплексі "Edem Resort Medical & Spa"

Вхід: з 10:00 до 18:00 щодня, стандартний квиток – 300 гривень, дитячий – 150

PARK3020, перший в Україні громадський парк, присвячений сучасній скульптурі, відкриває свої двері на території заміського комплексу Edem Resort Medical & Spa, розташованого неподалік від Львова.

Розкинувшись на 16 гектарах, PARK3020 пропонує відвідувачам унікальну можливість оглянути динамічну виставку скульптур просто неба. У колекції представлені роботи українських митців, виконані з різних матеріалів, зокрема металу, каменю, бетону та граніту.

Унікальний PARK3020 поблизу Львова: гортайте карусель

Парк сучасної скульптури постійно оновлюється. Цей парк поєднує підтримку місцевих талантів з глобальною демонстрацією українського мистецтва, позиціюючи себе як важливий центр культурного туризму у Львівській області.

PARK3020 слугує не лише місцем, де можна оцінити мистецтво, але й платформою для змістовного діалогу, що поєднує традиції та сучасність, місцеві впливи та глобальні перспективи, а також взаємодію між природою та людською творчістю.

Скульптури парку сучасної скульптури: дивіться фото

Як дістатися до PARK3020?

Доїхати до парку можна власним авто, маршрут складає орієнтовно 37 кілометрів по трасі Н09, це 30 хвилин їзди.

Окрім машини можна ще доїхати автобусами зі Львова, в парк відправляються маршрутки: 747, 842, 843 від автостанції АС-5 у Львові на вулиці Зеленій 214 (поточний розклад уточнюйте безпосередньо на автовокзалі). Втім, у такому разі вам доведеться ще близько 2 кілометрів пройти пішки від кінцевої.

