Ця унікальна і затишна локація нагадує будинок з дитячої казки. Сьогодні 24 Канал з посиланням на @uzolimanko та inside-ua розповідає про цю перлину Львівщини.
Що треба знати про локацію?
Державне мисливське господарство "Стир", засноване у 1975 році, займається охороною, відтворенням та раціональним використанням мисливської фауни. Розташоване в пишному сосновому лісі, господарство є домівкою для різноманітних видів диких тварин, включаючи зубрів, косуль, лосів, благородних оленів, диких кабанів, лисиць, зайців та бобрів.
Але його родзинкою є чарівний будинок, розташований на острівці посеред тихого озера, до якого можна дістатися через дерев'яний міст.
Казковий будинок на озері: дивіться фото
Віднедавна можна зазирнути й всередину. Дерев'яна підлога створює ілюзію будинку, переповненого книгами, а дивовижна люстра, прикрашена оленячими рогами, додає декору неповторного шарму.
Будинок вражає не лише ззовні, а й всередині: гортайте карусель
У лісовому господарстві відвідувачі можуть насолодитися різноманітними видами активного відпочинку, зокрема риболовлею, полюванням та відвідуванням місцевої пасіки. Крім того, доступні можливості для купання в озері та організації фотосесій.
Зверніть увагу, що за більшість цих послуг стягується додаткова плата.
Увага: вхід на територію для дорослого – 60 гривень, паркінг – 40 гривень. Зазвичай територія доступна до 16:00.
Що ще побачити біля Львова?
Можна вирушити у місто-фортецю Тустань, що на Львівщині. Зараз це ідеальне середовище для любителів піших прогулянок та для пейзажних зйомок.
Якщо шукаєте варіанти сімейної поїздки, то поблизу Львова є кілька цікавих місць для відпочинку з дітьми. В кожній з локацій можна весело і пізнавально провести час.
Також Львівщина славиться численними замками, зокрема Олеським, Золочівським, Підгорецьким, Свірзьким та Жовківським. Тож це вдала ідея для поїздки.
А ще біля Львова розташовується інста-локація для осінніх фото. Тут природа в цей сезон розкривається у всій красі.