Ця унікальна і затишна локація нагадує будинок з дитячої казки.

Що треба знати про локацію?

Державне мисливське господарство "Стир", засноване у 1975 році, займається охороною, відтворенням та раціональним використанням мисливської фауни. Розташоване в пишному сосновому лісі, господарство є домівкою для різноманітних видів диких тварин, включаючи зубрів, косуль, лосів, благородних оленів, диких кабанів, лисиць, зайців та бобрів.

Але його родзинкою є чарівний будинок, розташований на острівці посеред тихого озера, до якого можна дістатися через дерев'яний міст.

Казковий будинок на озері: дивіться фото

Віднедавна можна зазирнути й всередину. Дерев'яна підлога створює ілюзію будинку, переповненого книгами, а дивовижна люстра, прикрашена оленячими рогами, додає декору неповторного шарму.

Будинок вражає не лише ззовні, а й всередині: гортайте карусель

У лісовому господарстві відвідувачі можуть насолодитися різноманітними видами активного відпочинку, зокрема риболовлею, полюванням та відвідуванням місцевої пасіки. Крім того, доступні можливості для купання в озері та організації фотосесій.

Зверніть увагу, що за більшість цих послуг стягується додаткова плата.

Увага: вхід на територію для дорослого – 60 гривень, паркінг – 40 гривень. Зазвичай територія доступна до 16:00.

