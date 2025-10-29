Що, до речі, якраз і пов'язано з походженням її назви. 24 Канал із посиланням на VisitUkraine розповість цю історію докладніше.

Від іронії до рекорду: як виникла "оптимістична" назва нашої найвідомішої печери?

Оптимістична в Україні є найдовшою гіпсовою печерою світу й найбільшою печерою континенту, що офіційно вписано до Книги рекордів Гіннеса. Її відома на сьогодні протяжність перевищила 260 кілометрів.

Це мовиться тільки про досліджені ходи, але експедиції щороку відкривають нові ділянки, тож точну довжину назвати складно. А ще особливістю Оптимістичної, окрім великих зал, сталактитів та підземних озер, є унікальна історія відкриття та походження назви.

Відкрили печеру у 1966 році біля села Королівка у Тернопільській області спелеологи клубу "Циклоп" під керівництвом Мирона Савчина. Після кількох метрів розкопок дослідники дісталися, як пізніше з'ясувалося, величезних підземних лабіринтів, що не мали аналогів у світі.

Але на той момент успіх не був очевидним. Більшість експертів запевняли, що нічого значного там нема. Тож спочатку вважали, що печера не довша за 3 кілометри, а дослідників, які висували гіпотези про її велику протяжність, скептично називали "оптимістами".

Ось так і народилася сучасна назва печери – з іронічного скептицизму. А експедиційна група вирішила закріпити саме Оптимістична, ніби нагадуючи, що всі великі географічні відкриття – наслідок віри в успіх попри сумніви оточення.​

Згодом Оптимістична стала легендою. У підземеллі є понад 15 районів з унікальними геоформами, озерами й кристалами, температура повітря тут майже не змінюється (завжди близько 10 градусів). Печера має лише один вхід, але її лабіринти й досі до кінця не досліджені.

Як зазначає портал funtime, екскурсії печерою проводять тільки за попереднім записом і з досвідченим інструктором. Треба також зауважити, що не всі зможуть пройти непрості та вузькі коридори з перепадами висот. Але враження від такого візиту завжди незабутні.

