Найбільша печера українських Карпат називається "Дружба", але її ще називають "Романія". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAHID.NET.

Дивіться також Не тільки Пікуй: топ 3 локації, куди варто поїхати в гори зі Львова

Що відомо про найбільшу печеру Карпат?

Розташовується печера у буковому лісі на околиці селі Мала Уголька Тячівського району. Печеру можна побачити на шляху до ще однієї туристичної локації – Карстового мосту.

Печера "Дружба" на карті

Загальна довжина ходів печери, як пише Туристичний бренд Закарпаття, – понад кілометр, а глибина – 46 метрів. Температура повітря в різних частинах печери коливається від 5 до 8 градусів, а вологість становить 100%.

Вхід до печери розташований на висоті 500 метрів і має вигляд невеличкої провалини овальної форми розміром близько 10х15 метрів.



Печера "Дружба" / Фото Туристичний бренд Закарпаття

Вхідний коридор – це кам'яний природний колодязь завширшки 1,5 – 2 метри й завглибшки 20 метрів. З міркувань безпеки вхід до печери огороджений, а усі охочі побачити її всередині повинні взяти дозвіл в адміністрації Карпатського біосферного заповідника.

Що можна побачити в печері?

Всередині печери відвідувачі можуть побачити таємничий підземний світ, який прикрашений сталактитами, геліктитами, блискучими кальцовитими кристалами.

Серед вузьких коридорів можна зустріти малий потічок, який то тече по дні печери, то з'являється крізь тріщинки, а потім знову ховається у тріщинах печери. На поверхню струмочок виходить у вигляді карстового джерела, яке постачає воду до Углянської школи.

Також у печері існує ймовірність зустріти кажанів.



Печера "Дружба" / Фото Туристичний бренд Закарпаття

Загалом печера складає систему галерей та залів, розташованих на різних рівнях. Вона утворилась через залягання великої кількості вапняку та різних порід карстру.

Чим цікава печера "Дружба"?

Ресурс "В похід Карпатами" пише, що розташування тут печери пов'язане із заляганням величезних блоків вапняку, що загалом є характерно для Пенінської зони стрімчаків, яка проходить через південну частину Угольського масиву.

Ця місцевість характеризується добре розвинутим карстом, завдяки чому тут представлені найрізноманітніші карстові форми як надземні, так і підземні: карстові лійки, печери, гроти, шахти, карстові колодязі тощо.



Печера "Дружба" / Фото Туристичний бренд Закарпаття

Тільки печер на території Угольського-Широколужанського масиву налічується понад 30. Неподалік печери "Дружба" розташовуються такі цікаві печери: "Вів", "Молочний камінь", "Гребінь", "Прозорий стін", "Чурь".

Окремі з цих печер зберегли свої кам'яні шати – сталактити, сталагміти, сталагнати тощо.

Куди піти в Карпатах?