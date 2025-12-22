Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Respublika Park.
Дивіться також Фантастичний курорт у Карпатах, до якого можна приїхати на Інтерсіті
Де розташована найдорожча ковзанка у Києві?
"Космічна ковзанка" у Respublika Park є однією з найвражаючих зимових локацій Києва. Льодовий майданчик площею 1800 метрів квадратних прикрашає дзеркальна ялинка у формі космічного корабля, створена з подарункових коробок і підсвічена десятками тисяч гірлянд, які створюють ефект зоряного неба з видимими сузір'ями.
Як виглядає ковзанка: дивитись відео
Ковзанка пропонує різні типи ковзанів: фігурні, хокейні, дитячі розсувні ковзани та насадки для найменших (4 – 6 років). На території працюють три фудкорти з м'ясними стравами, десертами та гарячими напоями, а також глінтвейн-бар. Всередині ковзанки є окремий фудкорт для швидкого перекусу, сендвічів і гарячих напоїв. За актуальними подіями ковзанки слідкуйте на офіційній сторінці в інстаграмі.
Дивіться також Не Київ і не Одеса: найцікавіші локації України для святкування Нового року 2026
Яка ціна, графік роботи та адреса?
Територія ковзанки обладнана всім необхідним для комфортного дозвілля: можна орендувати ковзани або користуватися власними. Катання безлімітне, а ціна квитка 450 гривень, пільговий 300 гривень.
Діти до 4 років можуть кататися безкоштовно, але лише у супроводі одного дорослого. Діти до 7 років допускаються на лід тільки з дорослим. Для тих, хто потребує допомоги, на ковзанці доступні "пінгвіни помічники" та заняття з інструктором.
- Графік роботи: будні дні з 12:00 до 22:00, вихідні та святкові дні (з 23.12 по 3.01) з 10:00 до 22:00.
- Адреса розташування: ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1, Київ, 02000.
Які є ковзанки у Львові?
Ми вже розповідали про 4 ковзанки Львова, що точно варто відвідати кожному туристу. Наприклад, Ковзанка в розважальному комплексі "Медик" – це найбільша відкрита ковзанка у Львові, де можна покататися на арені площею 800 квадратних метрів. Розташована недалеко від центру міста та поруч із мальовничою Кастелівкою, тож катання можна легко поєднати з приємною прогулянкою.
Або ж, Ковзанка в Emily Resort – затишна локація у Винниках, де з льодової арени відкривається вид на озеро та ліс. Атмосферу доповнює святкове містечко Winterville з розвагами, лижами та майстер-класами.