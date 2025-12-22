Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Respublika Park.

Дивіться також Фантастичний курорт у Карпатах, до якого можна приїхати на Інтерсіті

Де розташована найдорожча ковзанка у Києві?

"Космічна ковзанка" у Respublika Park є однією з найвражаючих зимових локацій Києва. Льодовий майданчик площею 1800 метрів квадратних прикрашає дзеркальна ялинка у формі космічного корабля, створена з подарункових коробок і підсвічена десятками тисяч гірлянд, які створюють ефект зоряного неба з видимими сузір'ями.

Як виглядає ковзанка: дивитись відео

Ковзанка пропонує різні типи ковзанів: фігурні, хокейні, дитячі розсувні ковзани та насадки для найменших (4 – 6 років). На території працюють три фудкорти з м'ясними стравами, десертами та гарячими напоями, а також глінтвейн-бар. Всередині ковзанки є окремий фудкорт для швидкого перекусу, сендвічів і гарячих напоїв. За актуальними подіями ковзанки слідкуйте на офіційній сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Не Київ і не Одеса: найцікавіші локації України для святкування Нового року 2026

Яка ціна, графік роботи та адреса?

Територія ковзанки обладнана всім необхідним для комфортного дозвілля: можна орендувати ковзани або користуватися власними. Катання безлімітне, а ціна квитка 450 гривень, пільговий 300 гривень.

Діти до 4 років можуть кататися безкоштовно, але лише у супроводі одного дорослого. Діти до 7 років допускаються на лід тільки з дорослим. Для тих, хто потребує допомоги, на ковзанці доступні "пінгвіни помічники" та заняття з інструктором.

Графік роботи: будні дні з 12:00 до 22:00, вихідні та святкові дні (з 23.12 по 3.01) з 10:00 до 22:00.

будні дні з 12:00 до 22:00, вихідні та святкові дні (з 23.12 по 3.01) з 10:00 до 22:00. Адреса розташування: ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1, Київ, 02000.

Які є ковзанки у Львові?