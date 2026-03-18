На тікток-сторінці @hatarizba_karpaty показали локацію у Карпатах, про яку не знають 90% туристів. Краєвиди цього місця здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників.
Де у Карпатах знайти мальовниче місце, про яке не знають туристи?
Ця локація розташована в Івано-Франківській області, а дороговказом до неї є Сокільська скеля – місце, яке змушує водіїв затамувати подих. На цьому відрізку дороги буквально хочеться пригнутися під величчю природи.
Якщо ви ще не бачили Сокільську скелю, то обов'язково сплануйте подорож. Скеля розташована в масиві Покутсько-Буковинські Карпати, при автошляху Чернівці – Путила. Ви побачите її, коли минете Вижницю та Тюдів – в один момент небо раптово закриває величезна кам'яна стіна.
Зверніть увагу! Як пише "Україна Інкогніта", Сокільська скеля – це геологічна пам'ятка природи, яка сягає 250 метрів у довжину і близько 100 метрів у висоту. Вона утворилася внаслідок ерозійної дії річки Черемош – буквальне підтвердження вислову "Вода камінь точить". Цьому масштабному вертикальному каменю аж 25 мільйонів років. Нині тут облаштували невеличкий сувенірний ринок, а біля південної частини скелі ще у минулому столітті поставили пам'ятник Тарасу Шевченку.
Більшість туристів робить коротку зупинку біля Сколівської скелі та фотографується біля пам'ятника Шевченку. Мало хто знає, що зовсім поруч є локація, з якої відкривається зовсім інша панорама.
Авторка відео радить зупинитися біля зеленого магазину, який ви точно впізнаєте у цій місцевості, та обійти його ззаду. Саме тут ховається від людських очей підвісний місток.
Під ногами – бурхливий Черемош. Місток злегка погойдується, але це лише додає адреналіну. Перед очима відкривається неймовірний вид – ідеальне місце, щоб відчути справжній дух гір без натовпу,
– розповіла авторка відео.
Ця локація стане ідеальним місцем для відпочинку від дороги – шум річки, спів пташок та вид на гори. Можна годинами милуватися цим місцем і точно не набридне.
Унікальне місце в Карпатах, про яке ніхто не знає: відео
