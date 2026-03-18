На тікток-сторінці @hatarizba_karpaty показали локацію у Карпатах, про яку не знають 90% туристів. Краєвиди цього місця здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників.

Читайте також Понад 3 тижнів її підкорювали на автомобілі: чого ви точно не знали про найвищу гору України

Де у Карпатах знайти мальовниче місце, про яке не знають туристи?

Ця локація розташована в Івано-Франківській області, а дороговказом до неї є Сокільська скеля – місце, яке змушує водіїв затамувати подих. На цьому відрізку дороги буквально хочеться пригнутися під величчю природи.

Якщо ви ще не бачили Сокільську скелю, то обов'язково сплануйте подорож. Скеля розташована в масиві Покутсько-Буковинські Карпати, при автошляху Чернівці – Путила. Ви побачите її, коли минете Вижницю та Тюдів – в один момент небо раптово закриває величезна кам'яна стіна.

Зверніть увагу! Як пише "Україна Інкогніта", Сокільська скеля – це геологічна пам'ятка природи, яка сягає 250 метрів у довжину і близько 100 метрів у висоту. Вона утворилася внаслідок ерозійної дії річки Черемош – буквальне підтвердження вислову "Вода камінь точить". Цьому масштабному вертикальному каменю аж 25 мільйонів років. Нині тут облаштували невеличкий сувенірний ринок, а біля південної частини скелі ще у минулому столітті поставили пам'ятник Тарасу Шевченку.

Більшість туристів робить коротку зупинку біля Сколівської скелі та фотографується біля пам'ятника Шевченку. Мало хто знає, що зовсім поруч є локація, з якої відкривається зовсім інша панорама.

Авторка відео радить зупинитися біля зеленого магазину, який ви точно впізнаєте у цій місцевості, та обійти його ззаду. Саме тут ховається від людських очей підвісний місток.

Під ногами – бурхливий Черемош. Місток злегка погойдується, але це лише додає адреналіну. Перед очима відкривається неймовірний вид – ідеальне місце, щоб відчути справжній дух гір без натовпу,

– розповіла авторка відео.

Ця локація стане ідеальним місцем для відпочинку від дороги – шум річки, спів пташок та вид на гори. Можна годинами милуватися цим місцем і точно не набридне.

Унікальне місце в Карпатах, про яке ніхто не знає: відео

Які ще локації у Карпатах варто побачити?