Мовиться про маєток Стецьких у селі Великі Межирічі. З посиланням на BBC розповідаємо про нього докладніше.

Чи дійсно маєток Стецьких на Рівненщині виграли в карти?

Маєток Стецьких у селі Великі Межирічі Рівненської області – це пам'ятка національного значення. Але не проста, а з авантюрною передісторією, унікальними фресками, 200-річними дубами та легендою про карти.

Мандрівники, які шукають незвичайні місця регіону, незмінно натрапляють на маєток Стецьких. Річ у тім, що у 1773 році коронний хорунжий та староста Овруча Ян Казимир Стецький виграв поселення Межиріч у карти у польського магната Антонія Барнаби Яблоновського. Ця оповідка про карти жива досі, адже дуже колоритна і, мабуть, добре відповідає духу епохи.

Утім, це легенда, а за іншою версією – Стецький просто придбав землю у Любомирських. Там була заплутана ситуація: поселення, вперше згадане під 1544 роком, спершу належало князям Корецьким, потім перейшло до Любомирських, але ті загрузли у боргах і почали розпродавати свою власність. Тож або зразу продали Межиріч Стецькому, або – Яблоновському, і той вже програв його у карти.

Що відомо про маєток Стецьких та чому він вартий уваги туристів?

Що ж було далі? Між 1789 та 1800 роками Стецький зводить розкішний маєток завдяки блискучому архітектору Домініку Мерліні, поляку італійського походження. Мерліні оформив палац у стилі класицизму.

Там був головний фасад – із портиком іонічного ордену, десятком колон у внутрішньому та зовнішньому рядах, і 2 дугоподібними галереями-переходами, що єднали головний корпус із флігелями. Ще один фасад і система "французького планування" кімнат зробили палац не просто резиденцією, а цілою виставою архітектурного мистецтва.

Стіни сходової клітки розписали видами руїн старого замку, стелю – зображенням нового палацу, а головну залу прикрашала пишна барокова ліпнина. Довкола палацу заклали ландшафтний парк із ботанічним садом, оранжереями, штучним ставом, альтанками й бруківкою, як пише korets.rayon.in.ua.

Цікаво, що на території маєтку був театр на кілька сотень глядачів, а ще й музична капела та оркестр. У стайнях тримали понад сто чистокровних англійських та турецьких скакунів. Не було нікого, хто б відвідував палац без незабутніх вражень.

У якому стані рівненський маєток Стецьких у наші дні?

Але у 1831 році після польського повстання російська царська армія конфіскувала маєток у Стецьких і поклала край родовій резиденції. Та і не тільки цьому – регіону було завдано майже непоправної шкоди.

Місто по спокійному розвитку піднялося, набуло у провінції певної популярності та значення. Тут до майже останніх часів, а саме до 1832 року, був славний піарський колегіум зі школою..., який зі знаменитим Кременцем змагався за звання волинських Афін,

– розповідав видатний українсько-польський історик Тадеуш Єжи Стецький.

Ось який вигляд має маєток Стецьких у селі Великі Межирічі / Фото tsvitanagorobivska

Далі будівля поступово занепадала. Наприкінці XIX століття її ще намагалися відреставрувати, проте колишньої величі, колекцій живопису та унікального ботанічного саду повернути не вдалося. А у радянські часи там відкрили школу-інтернат.

Сьогодні палац в аварійному стані, але зберігся, і навіть у цій ситуації там є що подивитися зовні. Всередині збереглася класицистична ліпнина у головній залі та унікальні розписи на сходовій клітці, але зазвичай туристів туди не пускають (хоча у мережі пишуть, що є ентузіасти, які проводять екскурсії).

До слова, поруч стоїть костел Святого Антонія, збудований між 1702 і 1725 роками – окрема барокова перлина з родовим склепом. А сам маєток лежить зовсім недалеко від траси Київ – Чоп, тож заїхати сюди легко. Його адреса – вулиця Грушевського, 27, село Великі Межирічі, Рівненський район, Рівненська область.

Які ще найцікавіші туристичні магніти Рівненської області варто відвідати у 2026 році?

Якщо вирішили завітати на Рівненщину, то навряд чи зможете оминути увагою Тунель кохання біля селища Клевань. Це знаменита природна зелена арка завдовжки у кілька кілометрів, утворена деревами та кущами уздовж вузькоколійки. Романтичне місце та улюблене для атмосферних фотографій.

А от поблизу Костополя є геть іншого штибу локація – Базальтове озеро. Це затоплений кар'єр зі смарагдовою водою та базальтовими стовпами заввишки до 30 метрів на дні, які утворилися на місці давніх вулканів. А ще тут теж є дрібка романтики – острів у формі серця, знаний, звісно, як острів кохання.