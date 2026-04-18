Є ж іще зелений тунель без аналогів у світі, ніколи не взятий штурмом замок, і каньйон гірської річки посеред рівнинних лісів. 24 Канал із задоволенням розповість про все це докладніше.

Дивіться також Ви не повірите, але це не Амстердам, а чарівне місто України

Якщо ви шукали причини поїхати на Рівненщину навесні, то маємо навіть три: про що мовиться?

Тунель кохання.

Розташований він за ледь понад 20 кілометрів од Рівного, біля селища Клевань. Це частково природна, частково рукотворна локація – тут лежить залізнична колія, що заросла деревами та кущами, які переплелися й утворили живу зелену арку.

Довжина всієї колії – приблизно 4 кілометри, як пише rrda.rv.gov.ua, а найзеленіша частина має десь кілометр. Це справді дуже красиве та романтичне місце, і, кажуть, подібних тунелів у всій Європі немає. Дістатися туди можна поїздом Рівне – Луцьк до станції Клевань, а далі 15 хвилин пішки. Вихід на колію тут, звісно, безплатний.

Важливо: найкращий час для відвідин – це травень та червень, коли листя повністю покриває колію і тунель стає найгустішим та найзеленішим.

Весь шлях від Клевані до Тунелю кохання: дивіться відео talkinghero

Дубенський замок.

Цей замок стоїть у місті Дубно над річкою Іква, і він є одним із небагатьох в Україні, який ніколи не взяли штурмом. Дубенський замок також фігурує у творі Миколи Гоголя "Тарас Бульба" – саме тут письменник розмістив сцену облоги.

Комплекс збудований князем Янушем Острозьким у першій половині XVII століття у стилі пізнього ренесансу, але не на порожньому місці, а на основі давніших укріплень XV – XVI століть. Сьогодні він відкритий для туристів, тут є звичайні та театралізовані екскурсії та виставки, як-от "Історія тортур і покарань", про що вказано на zamokdubno.com.ua.

Мандрівка до міста Дубно та Дубенського замку: дивіться відео motozaxid

Надслучанська Швейцарія.

Це народна назва Надслучанського регіонального ландшафтного парку вздовж річки Случ, як пише ogo.ua. Случ пробиває шлях через давні граніти Українського кристалічного щита, утворюючи вузькі каньйони зі скелями, крутими обривами й порогами – ось ці пейзажі й нагадали колись мандрівникам Швейцарію.

Площа парку велика – понад 17 тисяч гектарів, три чверті з яких укриті лісом – сосновим, дубово-сосновим і дубово-грабовим. Навесні й початку літа тут особливо добре – вода у Случі спокійна і прозора, є сплави на байдарках, а на екостежках парку можна побачити рідкісні рослини.

А ось який вигляд має Надслучанська Швейцарія: дивіться відео jazzsobaka

Які ще туристичні магніти Рівненщини варто відвідати у 2026?