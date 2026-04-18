Є ж іще зелений тунель без аналогів у світі, ніколи не взятий штурмом замок, і каньйон гірської річки посеред рівнинних лісів. 24 Канал із задоволенням розповість про все це докладніше.

Якщо ви шукали причини поїхати на Рівненщину навесні, то маємо навіть три: про що мовиться?

Тунель кохання.

  • Розташований він за ледь понад 20 кілометрів од Рівного, біля селища Клевань. Це частково природна, частково рукотворна локація – тут лежить залізнична колія, що заросла деревами та кущами, які переплелися й утворили живу зелену арку.

  • Довжина всієї колії – приблизно 4 кілометри, як пише rrda.rv.gov.ua, а найзеленіша частина має десь кілометр. Це справді дуже красиве та романтичне місце, і, кажуть, подібних тунелів у всій Європі немає. Дістатися туди можна поїздом Рівне – Луцьк до станції Клевань, а далі 15 хвилин пішки. Вихід на колію тут, звісно, безплатний.

Важливо: найкращий час для відвідин – це травень та червень, коли листя повністю покриває колію і тунель стає найгустішим та найзеленішим.

Дубенський замок.

  • Цей замок стоїть у місті Дубно над річкою Іква, і він є одним із небагатьох в Україні, який ніколи не взяли штурмом. Дубенський замок також фігурує у творі Миколи Гоголя "Тарас Бульба" – саме тут письменник розмістив сцену облоги.

  • Комплекс збудований князем Янушем Острозьким у першій половині XVII століття у стилі пізнього ренесансу, але не на порожньому місці, а на основі давніших укріплень XV – XVI століть. Сьогодні він відкритий для туристів, тут є звичайні та театралізовані екскурсії та виставки, як-от "Історія тортур і покарань", про що вказано на zamokdubno.com.ua.

Надслучанська Швейцарія.

  • Це народна назва Надслучанського регіонального ландшафтного парку вздовж річки Случ, як пише ogo.ua. Случ пробиває шлях через давні граніти Українського кристалічного щита, утворюючи вузькі каньйони зі скелями, крутими обривами й порогами – ось ці пейзажі й нагадали колись мандрівникам Швейцарію.

  • Площа парку велика – понад 17 тисяч гектарів, три чверті з яких укриті лісом – сосновим, дубово-сосновим і дубово-грабовим. Навесні й початку літа тут особливо добре – вода у Случі спокійна і прозора, є сплави на байдарках, а на екостежках парку можна побачити рідкісні рослини.

Які ще туристичні магніти Рівненщини варто відвідати у 2026?

  • Крейдяні гори біля Клевані – унікальний ландшафт на місці прадавнього моря. Це поруч із Тунелем кохання – білосніжні пагорби з мальовничим рельєфом. Тут також збереглися рідкісні рослини – ковила, дикі маки та багаторічники, які більше ніде у регіоні не ростуть.

  • Базальтове озеро – це затоплений кар'єр із чорним дном у Костопільському районі, на базі Івано-Долинського родовища базальтів, про яке мало хто знає навіть серед мандрівників. Кам'яне дно, незвично темна вода і промислові уступи по берегах створюють місце, не схоже на жодне інше в Україні.