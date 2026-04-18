Есть же еще зеленый тоннель без аналогов в мире, никогда не взятый штурмом замок, и каньон горной реки посреди равнинных лесов. 24 Канал с удовольствием расскажет обо всем этом подробнее.

Если вы искали причины поехать в Ровненскую область весной, то есть даже три: о чем речь?

Тоннель любви.

  • Расположен он чуть более чем в 20 километрах от Ровно, возле поселка Клевань. Это частично природная, частично рукотворная локация – здесь лежит железнодорожный путь, заросший деревьями и кустами, которые переплелись и образовали живую зеленую арку.

  • Длина всей колеи – примерно 4 километра, как пишет rrda.rv.gov.ua, а самая зеленая часть имеет где-то километр. Это действительно очень красивое и романтическое место, и, говорят, подобных тоннелей во всей Европе нет. Добраться туда можно поездом Ровно – Луцк до станции Клевань, а дальше 15 минут пешком. Выход на рельсы здесь, конечно, бесплатный.

Важно: лучшее время для посещения – это май и июнь, когда листья полностью покрывает пути и тоннель становится густым и зеленым.

Дубенский замок.

  • Этот замок стоит в городе Дубно над рекой Иква, и он является одним из немногих в Украине, который никогда не взяли штурмом. Дубенский замок также фигурирует в произведении Николая Гоголя "Тарас Бульба" – именно здесь писатель разместил сцену осады.

  • Комплекс построен князем Янушем Острожским в первой половине XVII века в стиле позднего ренессанса, но не на пустом месте, а на основе более древних укреплений XV – XVI веков. Сегодня он открыт для туристов, здесь есть обычные и театрализованные экскурсии и выставки, например "История пыток и наказаний", о чем указано на zamokdubno.com.ua.

Надслучанская Швейцария.

  • Это народное название Надслучанского регионального ландшафтного парка вдоль реки Случь, как пишет ogo.ua. Случь пробивает путь через древние граниты Украинского кристаллического щита, образуя узкие каньоны со скалами, крутыми обрывами и порогами – вот эти пейзажи и напомнили когда-то путешественникам Швейцарию.

  • Площадь парка большая – более 17 тысяч гектаров, три четверти из которых покрыты лесом – сосновым, дубово-сосновым и дубово-грабовым. Весной и в начале лета здесь особенно хорошо – вода в Случи спокойная и прозрачная, есть сплавы на байдарках, а на эко-тропах парка можно увидеть редкие растения.

Какие еще туристические магниты Ровненской области стоит посетить в 2026 году?

  • Меловые горы возле Клевани – уникальный ландшафт на месте древнего моря. Это рядом с Тоннелем любви – белоснежные холмы с живописным рельефом. Здесь также сохранились редкие растения – ковыль, дикие маки и многолетники, которые больше нигде в регионе не растут.

  • Базальтовое озеро – это затопленный карьер с черным дном в Костопольском районе, на базе Ивано-Долинского месторождения базальтов, о котором мало кто знает даже среди путешественников. Каменное дно, необычно темная вода и промышленные уступы по берегам создают место, не похожее ни на одно другое в Украине.