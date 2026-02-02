А мовиться про Рівне, зокрема локації на вулиці Соборній. З посиланням на IGotoWorld розповідаємо про це докладніше.

У Рівному просто в центрі на вулиці Соборній, а саме біля пам'ятника княгині Марії Несвицькій та у районі пивзаводу, збереглися цікаві та барвисті будинки. Їхні фасади з червоної та жовтої цегли навіюють неповторний колорит старої Європи.

Цегляний архітектурний стиль прийшов до Рівного наприкінці ХІХ століття під впливом європейського модерну, зокрема нідерландської архітектури Генріка Петруса Берлаге. Відтак природно, що вони нагадують містянам та гостям архітектуру Амстердама.

За часів царської Росії, а потім і Польщі, така забудова простягалася вздовж Соборної на відрізку від Свято-Воскресенського собору до ринку. Найцінніші об'єкти у цегляному стилі розкидані в районі пивзаводу, на вулицях Дубенській і Дорошенка, біля центрального ринку. На жаль, чимало будинків було знищено під час Другої світової війни та у післявоєнні роки.

Рівненський пивзавод – взагалі одне з найстаріших підприємств міста. Перша броварня у Рівному працювала з 1847 року, а перші корпуси сучасного заводу з'явилися у 1900 році на розі вулиць Шосової та Новаковської. На корпусах вздовж Соборної читається незвична назва підприємства – "Бергшлоссъ", з німецької це "гірський замок".

А от пам'ятник княгині Марії Несвицькій відкрили у 2006 році на оновленій вулиці Соборній. Княгиня правила у 1481 – 1518 роках, і за її часів Рівне переживало перший розквіт – тут побудували замок, соборну церкву та інші споруди. Несвицька домоглася для міста привілею на ярмарок та Магдебурзького права.

І тут обов'язково ще треба відвідати Свято-Покровський кафедральний собор – один з найвищих храмів України, у 55 метрів. Собор освячено у 2001 році, його спорудили в українському стилі за проєктом місцевого архітектора Ковальчука.

Згадаймо і про Свято-Воскресенський кафедральний собор, що був закладений наприкінці XVIII століття. І про костел святого Антонія неоготичного стилю, що нині є домівкою одного з кращих в Україні органних залів, як зазначає UkrainaIncognita, з унікальним органом, створеним з 12 тонн дерева і металу.

Після оглядин архітектури варто завітати до парку імені Тараса Шевченка, заснованого за часів князів Любомирських у XVIII столітті. Тут є де розгулятися на площі у 32 гектари.

А ще додайте до свого списку must-visit Музей бурштину, відкритий у 2010 році. Це єдиний заклад такого штибу в Україні, а ще й зі скарбом – майже кілограмовим самородком бурштину віком десь у 40 мільйонів років.

