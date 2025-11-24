Якщо вам цікава локація, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Яке місто варто відвідати, якщо втомилися від Амстердама?

Хоча Амстердам привертає більшу частину уваги Нідерландів, є ще одне місто всього за кілька кілометрів, яке так само вражає, але без натовпу туристів – і це Роттердам.



Яка атмосфера у Роттердамі: дивитись відео

Роттердам – це найбільший морський порт Європи, розташований на північному голландському узбережжі, подібно до Амстердама. На відміну від свого сусіда, це портове місто набагато дешевше для проживання. Станом на 2025 рік тут проживає трохи більше 600 000 людей.

Неймовірно, але Роттердам був відбудований після Другої світової війни, коли більша частина міста була зруйнована німецькими бомбардуваннями. Сьогодні він вважається одним із найкрутіших міст Європи, зі своїми унікальними кубічними будинками Піта Блома та вражаючим мостом Еразма, що з'єднує північну та південну частини міста через річку Ньюве Маас.

Що обов'язково відвідати у Роттердамі?

Особливо варто відвідати район Делфсхавен, який зберіг оригінальну голландську архітектуру, мальовничі канали, дерев'яні човни і навіть вітряк. Це одна з небагатьох частин Роттердама, яка пережила німецьке бомбардування 1940 року.

Також TripAdvisor зробив підбірку цікавих локацій, які ви можете собі запланувати:

1. Музей Belasting / Douane

Музей податків і контрабанди в Нідерландах. Незвичайна тематика, інтерактивні експозиції, інколи зі світловими ефектами.



Музей Belasting / Douane / фото Rupenburg Plaza

2. Фабрика Ван Нелле

Видатний зразок промислової архітектури. Під час вихідних можна відвідати екскурсії та дізнатися про історію фабрики і архітектурний стиль.

3. Де Каліпсо

Комплекс архітектурних будівель. Вражає сучасним дизайном і цікавий для тих, хто захоплюється архітектурою.



Де Каліпсо / фото TripAdvisor

4. Всесвітній портовий центр

Це 32-поверхова адміністративна будівля Роттердамського порту. Особливість: асиметрична конфігурація веж-близнюків та вигнутий фасад, що створює незвичайний ефект, коли дивишся на на будівлю.

