У світі, де домінують цифрові технології, звичайне читання паперової книги знову набуває особливої цінності. Саме тому дедалі більше міст і невеликих містечок роблять ставку на книжкову культуру: відкривають десятки книгарень, проводять літературні фестивалі та створюють простори, де читання стає справжнім способом життя, розповідає CN Traveller.
Де розташовані найкращі місця для справжніх книголюбів?
- Hay-on-Wye – "місто книг" у Великій Британії. Невелике містечко у Вельсі відоме як світова столиця книгарень. Особливо популярним воно стає під час Hay Festival, який щороку збирає письменників і читачів з усього світу.
Це не просто літературна подія, а платформа для обговорення актуальних соціальних, політичних та екологічних тем. У будь-який інший час місто також приваблює туристів десятками книгарень і унікальною атмосферою.
Переломним моментом став 1961 рік, коли Richard Booth викупив великі партії книг із закритих бібліотек у США та відкрив книгарню у будівлі колишньої пожежної станції, розповідається в Leisurely Drives.
Його ідея швидко надихнула інших підприємців, і з часом у містечку з'явилося близько 30 книгарень. Сьогодні багато з них мають вузьку спеціалізацію: від поезії та дитячої літератури до детективів і мистецтва, що робить місто справжнім раєм для читачів.
- Calgary – сучасне місто для читачів Калгарі, а також третє за величиною місто Канади. Пропонує інший формат книжкового туризму. Тут літературна культура поєднується з динамічним міським життям. Саме контраст між активним мегаполісом і затишними просторами для читання робить це місто особливо привабливим для книголюбів.
- Wigtown – невелике прибережне містечко офіційно має статус "Національного книжкового міста Шотландії". Тут працює понад десяток книгарень, а атмосфера ідеально підходить для неспішного читання. Поєднання морських краєвидів і книжкових крамниць робить Вігтаун місцем, де легко провести цілий день, заглибившись у літературу.
Про які ще цікаві локації варто дізнатись?
