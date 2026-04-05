В мире, где доминируют цифровые технологии, обычное чтение бумажной книги снова приобретает особую ценность. Именно поэтому все больше городов и небольших городков делают ставку на книжную культуру: открывают десятки магазинов, проводят литературные фестивали и создают пространства, где чтение становится настоящим образом жизни, рассказывает CN Traveller.

Где расположены локации для настоящих книголюбов?

Hay-on-Wye – "город книг" в Великобритании. Небольшой городок в Уэльсе известен как мировая столица книжных магазинов. Особенно популярным он становится во время Hay Festival, который ежегодно собирает писателей и читателей со всего мира.

Это не просто литературное событие, а платформа для обсуждения актуальных социальных, политических и экологических тем. В любое другое время город также привлекает туристов десятками книжных магазинов и уникальной атмосферой.

Переломным моментом стал 1961 год, когда Richard Booth выкупил крупные партии книг из закрытых библиотек в США и открыл книжный магазин в здании бывшей пожарной станции, рассказывается в Leisurely Drives.

Его идея быстро вдохновила других предпринимателей, и со временем в городе появилось около 30 книжных магазинов. Сегодня многие из них имеют узкую специализацию: от поэзии и детской литературы до детективов и искусства, что делает город настоящим раем для читателей.

Calgary – современный город для читателей Калгари, а также третий по величине город Канады. Предлагает другой формат книжного туризма. Здесь литературная культура сочетается с динамичной городской жизнью. Именно контраст между активным мегаполисом и уютными пространствами для чтения делает этот город особенно привлекательным для книголюбов.

Wigtown – небольшой прибрежный городок официально имеет статус "Национального книжного города Шотландии". Здесь работает более десятка книжных магазинов, а атмосфера идеально подходит для неспешного чтения. Сочетание морских пейзажей и книжных магазинов делает Уигтаун местом, где легко провести целый день, углубившись в литературу.

