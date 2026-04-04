За підсумками аналізом лідером стала Флоренція в Італії, пише Mirror. Загалом Італія показала вражаючий результа, зайнявши перші 3 місця. Другу позицію посіло Палерму, а третю – Болонья.
Далі в рейтингу опинилися Рим та Лісабон, які розділили четверте місце. П’яту сходинку посіли кілька популярних напрямків: Венеція, Брюссель та Барселона.
Чому Флоренція посіла перше місце?
У Флоренції понад 200 тисяч гастрономічних активностей, серед яких 231 кулірнарний курс. Понад 74% з них мають рейтинг 4 або вище зірок. Приємною для мандрівників є доступність перельотів.
Сьогодні мандрівники хочуть бачити не лише нові місця, але й відчувати їх. Їжа – один з найкращих способів зануритися в культуру, оскільки вона пов’язана з традиціями та способом життя,
– додала менеджерка з туризму Кессі Стікленд.
За її словами, кулінарні майстер-класи за кордоном дають можливість спробувати щось нове та здобути практичні навички, які можна привезти додому.
Флоренція вражає різноманіттям смаків / Фото Pinterest
Плануючи подорожі у 2026 році, експерти радять звернути увагу на тури з гастрономічною складовою. Почати варто з місцевих ринків, а завершити трапезою зі стравами, приготованими власноруч.
Особливо цінним вважається досвід італійських сімей, де можна навчитися рецептам.
Що спробувати у Флоренції?
Знайомство з місцевими стравами рекомендовано розпочати з супів, пише Trip my dream. Популярним у Флоренції є овочевий суп ріболітта, до складу якого входять бобові, капуста, морква та різні овочі.
До ще однієї популярної страви входить цибулевий суп, який готується з бобів, гороху, цибуля, грудинки та овечого сиру.
У флорентійському меню можна зустріти салат панцанела. Він готується з помідорів, цибулі, базиліку, шматочками хліба, оливкової олії та чорного перцю.
Ще одна відома страва – лампредотто. Це відварений коров’ячий шлунок, порізаний на частини та відварений із різноманітними овочами. Його подають як окремою стравою разом із соусом песто, так і використовують для начинки паніні.
У Флоренції також варто скуштувати біфштекс, що готується з м’яса молодих бичків, а також яєчню з м’ясним бульйоном, півнячими гребінцями, курячою печінкою та серцем. До списку ще варто додати в’ялену тріску в помідорному соусі.
