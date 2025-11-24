Якщо вас зацікавила ця локація, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Яке село у Великій Британії вважають найяскравішим у світі та чому?

Портмеріон – це чарівне приморське село на узбережжі Північного Уельсу, створене в італійському стилі. Минулого року воно відсвяткувало своє 100-річчя, а його яскраві фасади, годинникова вежа, котеджі та тераси досі захоплюють і місцевих, і туристів.

Попри те, що Портмеріон стоїть на узбережжі Ірландського моря, далеко не найтеплішому куточку Британії, його кольорові будиночки створюють відчуття вічного свята. Сер Клаф Вільямс-Елліс, автор цього "італійського Уельсу", надихався Портофіно. І справді: коли сонце торкається фасадів, здається, що ти не в Гвінеді, а на Середземномор'ї.

Сьогодні Портмеріон – це 96 різнокольорових будівель, старовинні дерева, схили з видом на море та особлива атмосфера, що не просто вражає, а й працює терапевтично. Тож якщо хочеться трохи кольору й тепла взимку – це місце саме те.

Яскраве приморське село може буквально підняти настрій тим, хто приїжджає сюди взимку. У сезон, коли дні стають коротшими, а сонячне світло справжньою розкішшю, важливо шукати будь-які способи додати собі тепла й енергії. І завжди це не тільки про лампи чи добавки вітаміну D.

Фахівчиня з прикладної кольорової психології Карен Халлер пояснює: перебування у яскравих, барвистих місцях працює, як природний "перезавантажувач".

Є щось у тому, щоб увійти в простір, сповнений кольору. Він миттєво піднімає вас, змінює настрій, енергію, навіть те, як ви взаємодієте з людьми,

– коментує фахівчиня.

Чому село називають "найяскравішим" / Колаж 24 Каналу, фото Tripadvizor

Як пише Tripadvisor, туристи, що відвідали село, і справді були приємно враженні та задоволенні відпочинком:

Це місце однозначно варте уваги! Ми насолоджувалися кожною хвилиною: напої та обід на терасі з видом на лиман, прогулянка лісом, затишні крамнички й стільки всього, що хочеться побачити й відчути,

– пише користувач Adele g.

