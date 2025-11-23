У Франції проживає понад 68 мільйонів людей, тому виникає питання, куди місцеві жителі їдуть на відпочинок. Як пише Express, французи обирають для відпустки маленьке селище, про яке іноземні туристи практично не знають, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Краще за Хорватію: де розташоване дешеве приморське містечко з неймовірними пляжами

Де відпочити у Франції?

Між Ліоном і Греноблем на південному сході Франції розташоване прекрасне маленьке селище, яке було визнане улюбленим глядачами телешоу Le Village Préféré des Français 2025.

Йдеться про Сент-Антуан-л'Аббеї, чарівне середньовічне селище з фахверковими будівлями, брукованими вулицями та готичним абатством, яке стоїть вже майже 730 років.

Відвідування комуни схоже на подорож у минуле, особливо коли постає неймовірне середньовічне абатство з його витонченим готичним фасадом, прикрашеним різьбленими релігійними деталями.

Як пише Travel + Leisure, крихітне селище, розташоване між горами та сільською місцевістю, було важливим медичним та релігійним центром, який по-справжньому поєднував віру, науку та гостинність.



Сент-Антуан-л'Аббеї / Pierrick Lemaret/Saint-Marcellin Vercors Isère Tourisme

Ті, хто прагне зануритися в історію, можуть насолодитися середньовічними експозиціями та інтерактивними виставками, зокрема в музеї de Saint-Antoine-l'Abbaye.

Любителі смачної їжі також будуть у захваті, адже цей регіон Франції відомий широким асортиментом продуктів, від волоських горіхів до сиру Saint-Marcellin і Chartreuse, зелено-жовтого трав'яного лікеру, який виробляють картезіанські ченці з 1737 року.

Крім того, тоді як великі французькі міста, такі як Марсель, Ніцца та Париж, вживають заходів для подолання кризи надмірного туризму, мер Сен-Антуан-л'Аббе назвала збільшення кількості відвідувачів у селі "великою честю".

Сен-Антуан-л'Аббе розташований всього в півтори години їзди від Ліона. До селища легко дістатися з аеропорту Ліон-Сент-Екзюпері (LYS) або аеропорту Гренобль-Альп-Ізер (GNB).

Куди ще поїхати у Франції?